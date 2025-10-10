दिल्ली के मोरी गेट के पास DTC बस में अचानक लगी भीषण आग, पूरी बस जलकर खाक
दिल्ली के मोरी गेट के पास डीटीसी की बस में अचानक से आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि बीच सकड़ पर धू-धूकर जली.
Published : October 10, 2025 at 4:05 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 4:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सड़कों पर दौड़ रही बसों में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. शुक्रवार सुबह दिल्ली में बवाना सेक्टर-5 डिपो की एक सीएनजी बस में मोरी गेट गोल चक्कर के पास आग लग गई. इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. जिस बस में आग लगी थी, वह दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम (डिम्ट्स) के अधीन क्लस्टर योजना के तहत चलती थी.
डिम्ट्स के अधिकारियों के मुताबिक सुबह के समय बवाना सेक्टर-5 डिपो की एक सीएनजी बस में अचानक आग लग गई. बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद बस में सवार सभी 12 यात्री सुरक्षित नीचे उतर गए. कुछ ही मिनटों में बस से धुआं उठने लगा और लपटें तेज हो गईं. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी. अधिकारियों को कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग लगने का सही कारण जांच के बाद ही पता चलेगा.
#WATCH | दिल्ली: मोरी गेट के पास स्थित DTC बसों में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/eRRB3eOiZU— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2025
बसों में क्यों लग रही आग
कर्मचारियों की यूनियन ने इस पर गंभीर चिंता जताई है. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने कहा कि बसों में आग लगने की घटनाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं. परिवहन विभाग को इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच करानी चाहिए कि आखिर बसों में आग क्यों लग रही हैं. इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही दिल्ली में डीटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस में मजनू का टीला के पास आग लगने की घटना सामने आई थी. वह बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी, हालांकि उस घटना में भी कोई यात्री हताहत नहीं हुआ था. लगातार हो रही इन घटनाओं ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
यूनियन का कहना है कि हर कुछ दिनों में बसों में आग लगने से उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि बसों की नियमित मेंटेनेंस, सीएनजी पाइपलाइन की जांच व विद्युत उपकरणों की समय-समय पर जांच ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है. अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार व परिवहन विभाग इस बार क्या कदम उठाते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
ये भी पढ़ें: