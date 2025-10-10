ETV Bharat / state

दिल्ली के मोरी गेट के पास DTC बस में अचानक लगी भीषण आग, पूरी बस जलकर खाक

डीटीसी बस में अचानक लगी आग ( ANI )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 10, 2025 at 4:05 PM IST | Updated : October 10, 2025 at 4:12 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में सड़कों पर दौड़ रही बसों में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. शुक्रवार सुबह दिल्ली में बवाना सेक्टर-5 डिपो की एक सीएनजी बस में मोरी गेट गोल चक्कर के पास आग लग गई. इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. जिस बस में आग लगी थी, वह दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम (डिम्ट्स) के अधीन क्लस्टर योजना के तहत चलती थी. डिम्ट्स के अधिकारियों के मुताबिक सुबह के समय बवाना सेक्टर-5 डिपो की एक सीएनजी बस में अचानक आग लग गई. बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद बस में सवार सभी 12 यात्री सुरक्षित नीचे उतर गए. कुछ ही मिनटों में बस से धुआं उठने लगा और लपटें तेज हो गईं. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी. अधिकारियों को कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग लगने का सही कारण जांच के बाद ही पता चलेगा. बसों में क्यों लग रही आग

Last Updated : October 10, 2025 at 4:12 PM IST