ETV Bharat / state

दिल्ली में बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेंगी ये दवाएं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जारी किए निर्देश - PREGABALIN TEPENTADOL DRUGS

केमिस्ट एसोसिएशन के प्रमुखों को दोनों दवाओं के लिए जारी किए गए निर्देश, बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं बेची जाएंगी ये दवाएं.

ETV Bharat
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 15, 2025 at 12:15 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार नकली और नशीली दवाओं के को लेकर के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ ही दवा विक्रेताओं को भी समय-समय पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके.

अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के प्रमुख केआर चावला द्वारा रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर केमिस्ट अलाइंस के अध्यक्ष संदीप नागिया और दिल्ली के सभी केमिस्ट एसोसिएशन के प्रमुखों को पत्र लिखकर के बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा देने पर और नकली दवाओं की बिक्री की रोकथाम करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य करने के लिए कहा गया था.

PREGABALIN TEPENTADOL DRUGS
ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जारी किए निर्देश (SOURCE: ETV Bharat)

वहीं अब एक और पत्र लिखकर केआर चावला ने दवा विक्रेता संघ के प्रमुखों से अनुरोध किया है कि दो नशीली दवाओं प्रीगैबलिन और टैपेंटाडोल के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि इन दोनों दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करें.

पत्र में बताया गया है कि प्रीगैबलिन, मिर्गी और तंत्रिका संबंधी दर्द के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली एक एंटीकॉन्वल्सेंट दवा है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों को नशीली दवाओं की लत लग रही है.

रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे पर ही हो इन दवाओं की बिक्री
केआर चावला की ओर से पत्र में दूसरी एक अन्य दवा टैपेंटाडोल, जो एक सिंथेटिक ओपिओइड पेन किलर है के बारे में भी सभी दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है. बताया गया है कि टैपेंटाडोल के बारे में नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसके भी दुरुपयोग की संभावना है. दरअसल, अटेपेंटाडोल औषधि को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एच1 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया है. पत्र में आगे कहा गया है कि इन दोनों दवाओं के दुरुपयोग को देखते हुए प्रीगैबलिन और टेपेंटाडोल फ़ॉर्मूलेशन की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही सीमित रखी जाए.

प्रीगैबलिन और टेपेंटाडोल को लेकर निर्देश
पत्र में यह भी कहा गया है कि खुदरा (रिटेल) दवा विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से प्रीगैबलिन और टेपेंटाडोल फ़ॉर्मूलेशन की बिना डॉक्टरी पर्चे वाली बिक्री में शामिल न हों. सभी स्टेक होल्डर्स को यह भी सलाह दी जाती है कि वे औषधि नियम, 1945 के अनुसार प्रीगैबलिन और टेपेंटाडोल फ़ॉर्मूलेशन के स्टॉक का रिकॉर्ड रखें. यदि कोई कंपनी इस सलाह का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- ड्रग्स कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम विहार में 1.3 करोड़ से अधिक की अवैध दवाएं जब्त

ये भी पढ़ें- दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयां बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को दबोचा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार नकली और नशीली दवाओं के को लेकर के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ ही दवा विक्रेताओं को भी समय-समय पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके.

अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के प्रमुख केआर चावला द्वारा रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर केमिस्ट अलाइंस के अध्यक्ष संदीप नागिया और दिल्ली के सभी केमिस्ट एसोसिएशन के प्रमुखों को पत्र लिखकर के बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा देने पर और नकली दवाओं की बिक्री की रोकथाम करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य करने के लिए कहा गया था.

PREGABALIN TEPENTADOL DRUGS
ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जारी किए निर्देश (SOURCE: ETV Bharat)

वहीं अब एक और पत्र लिखकर केआर चावला ने दवा विक्रेता संघ के प्रमुखों से अनुरोध किया है कि दो नशीली दवाओं प्रीगैबलिन और टैपेंटाडोल के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि इन दोनों दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करें.

पत्र में बताया गया है कि प्रीगैबलिन, मिर्गी और तंत्रिका संबंधी दर्द के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली एक एंटीकॉन्वल्सेंट दवा है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों को नशीली दवाओं की लत लग रही है.

रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे पर ही हो इन दवाओं की बिक्री
केआर चावला की ओर से पत्र में दूसरी एक अन्य दवा टैपेंटाडोल, जो एक सिंथेटिक ओपिओइड पेन किलर है के बारे में भी सभी दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है. बताया गया है कि टैपेंटाडोल के बारे में नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसके भी दुरुपयोग की संभावना है. दरअसल, अटेपेंटाडोल औषधि को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एच1 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया है. पत्र में आगे कहा गया है कि इन दोनों दवाओं के दुरुपयोग को देखते हुए प्रीगैबलिन और टेपेंटाडोल फ़ॉर्मूलेशन की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही सीमित रखी जाए.

प्रीगैबलिन और टेपेंटाडोल को लेकर निर्देश
पत्र में यह भी कहा गया है कि खुदरा (रिटेल) दवा विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से प्रीगैबलिन और टेपेंटाडोल फ़ॉर्मूलेशन की बिना डॉक्टरी पर्चे वाली बिक्री में शामिल न हों. सभी स्टेक होल्डर्स को यह भी सलाह दी जाती है कि वे औषधि नियम, 1945 के अनुसार प्रीगैबलिन और टेपेंटाडोल फ़ॉर्मूलेशन के स्टॉक का रिकॉर्ड रखें. यदि कोई कंपनी इस सलाह का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- ड्रग्स कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम विहार में 1.3 करोड़ से अधिक की अवैध दवाएं जब्त

ये भी पढ़ें- दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयां बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को दबोचा

For All Latest Updates

TAGGED:

PREGABALIN TEPENTADOL DRUGSप्रीगैबलिन और टेपेंटाडोलUSES OF PREGABALIN TEPENTADOLPREGABALIN TEPENTADOL DRUGS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.