ETV Bharat / state

कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने और वित्तीय फर्जीवाड़े का आरोप है.

चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. अब कोर्ट जमानत याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

इससे पहले 8 अक्टूबर को कोर्ट ने चैतन्यानंद को जेल में सन्यासी का वस्त्र धारण करने और धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने जांच अधिकारी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने 3 अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार किया गया था.

चैतन्यानंद पर आरोप है कि वो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी. कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस सरस्वती के पास था ताकि वो छात्राओं पर नजर रख सके. उसने सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर वॉशरूम के पास इंस्टाल करवाया गया था. सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है.

चैतन्यानंद पर ये भी आरोप है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों पर किराये पर दे रखा था. वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था. उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी. वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 सितंबर को ट्रस्ट में संपत्ति ट्रांसफर करने के मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पुलिस को आरोपी की हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, ताकि फर्जीवाड़ा और साजिश का खुलासा हो सके. कोर्ट ने जांच अधिकारी की इस बात पर गौर किया कि सरस्वती अपने दिए पर उपलब्ध नहीं थे और उनका मोबाइल फोन भी बंद था.

वित्तीय फर्जीवाड़े के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने के बाद उन्होंने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन नामक फर्जी ट्रस्ट बनाया. इस ट्रस्ट में आरोपी ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च की संपत्ति को ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया. स्वामी पर आरोप है कि उसने वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद यस बैंक के खाते से ट्रस्ट के नाम पर करीब 50-55 लाख रुपये की निकासी की. साथ ही फर्जी दस्तावेजों के जरिये विभिन्न नामों पर दो पासपोर्ट बनवाए और अलग-अलग नामों से कुछ बैंकों में खाते हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग
  2. फर्जीवाड़ा के आरोपी चैतन्यानन्द सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
  3. छात्राओं से अश्लील हरकत और वित्तीय फर्जीवाड़ा के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को न्यायिक हिरासत में भेजा

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI BABA HORRORचैतन्यानंद सरस्वती फर्जीवाड़ा केसSWAMI CHAITANYANANDA SARASWATICHAITANYANANDA SARASWATI BAIL PLEASWAMI CHAITANYANANDA SARASWATI CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.