नई दिल्ली : देशभर में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा का आयोजन किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ-साथ ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया गया.

साइकिल यात्रा राहुल गांधी के अभियान का हिस्सा

देवेंद्र यादव ने बताया कि यह साइकिल यात्रा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया अभियान का हिस्सा है, चुनावों में किस तरह वोट चोरी की जाती है. इस प्रदर्शनी में वोटिंग प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों को उजागर किया गया था. राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए जनता से सजग रहने की अपील की थी.

79वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस ने निकाला वोट चोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान (ETV BHARAT)

बाबरपुर से निकाली गई यह यात्रा न केवल स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए थी, बल्कि इसे ‘जागरूकता यात्रा’ का रूप भी दिया गया. यात्रा का उद्देश्य लोगों को उनके मताधिकार की अहमियत याद दिलाना और उन्हें यह समझाना था कि लोकतंत्र में वोट की चोरी, जनता की आज़ादी छीनने के बराबर है. देवेंद्र यादव ने कहा, 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन आज जरूरत है चुनावी स्वतंत्रता की. जिस तरह वोट चोरी हो रही है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए राहुल गांधी ने कमान संभाली है.

बाबरपुर विधानसभा के विभिन्न इलाकों में निकाली जा रही साइकिल यात्रा

यात्रा की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय से हुई और बाबरपुर विधानसभा के विभिन्न इलाकों में इसका आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया. साइकिलों पर तिरंगे झंडे और ‘वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ जैसे नारों वाले पोस्टर लगे थे. रैली में आए लोगों ने रास्ते भर नारेबाज़ी करते हुए राहुल गांधी का संदेश आम जनता तक पहुंचाया.

स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ जागरूकता का संदेश (ETV BHARAT)

बाबरपुर विधानसभा के विभिन्न इलाकों में निकाली जा रही साइकिल यात्रा (ETV BHARAT)

लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब जनता अपने वोट की रक्षा खुद करेगी

देवेंद्र यादव ने कहा कि यह यात्रा सिर्फ बाबरपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका संदेश पूरे देश में गूंजेगा. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब जनता अपने वोट की रक्षा खुद करेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाएगी. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह राजनीतिक पहल राजधानी में चर्चा का विषय बनी रही, जहां एक तरफ पीएम मोदी ने विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद पर जोर दिया, वहीं कांग्रेस ने चुनावी पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा को अपना मुख्य संदेश बनाया.

लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब जनता अपने वोट की रक्षा खुद करेगी (ETV BHARAT)

