ETV Bharat / state

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' 2 सितंबर को पटना में होगी समाप्त, दिल्ली कांग्रेस के इन नेताओं ने दिखाया दम - CONGRESS VOTER ADHIKAR YATRA

दिल्ली कांग्रेस के नेता बिहार में हो रही वोटर अधिकार यात्रा में भाग ले रहे हैं, वहीं कई यात्रा में शामिल होने निकले हैं.

वोटर अधिकार यात्रा में भाग ले रहे दिल्ली के कांग्रेस नेता
वोटर अधिकार यात्रा में भाग ले रहे दिल्ली के कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: बिहार में पिछले 15 दिन से चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 2 सितंबर को पटना में समापन होना है. वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी कई नेता बिहार में पहुंचे हुए हैं. इनमें प्रमुख रूप से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे हैं. बता दें कि इनमें से कुछ नेता दो दिन यात्रा में शामिल होकर दिल्ली लौट आए हैं तो वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बिहार में डेरा डाला हुआ है.

इसके अलावा दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह और कई महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी यात्रा में शामिल होने के लिए पटना के लिए रवाना हो गई हैं. इनमें प्रमुख रूप से बदरपुर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कांता शर्मा शामिल हैं. पुष्पा सिंह ने बताया कि वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए हमारी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से कुछ महिलाएं पहले ही जा चुकी हैं. हम लोगों के कुछ अपने काम थे संगठन के उन कामों को निपटाकर हम भी यात्रा में शामिल होने के लिए पटना जा रहे हैं.

पुष्पा सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस (ETV Bharat)

देवेंद्र यादव आरा में यात्रा में हुए थे शामिल: उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली है. देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. अलका लांबा यात्रा के पहले दिन से बिहार में हैं. पूरी कांग्रेस मेहनत के साथ बिहार में लगी हुई है. जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आएगा तो लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पिछले 5 दिन से लगातार यात्रा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. इससे पहले शनिवार को देवेंद्र यादव आरा जिले में पहुंची यात्रा में शामिल रहे. उससे पहले वह चंपारण जिले में यात्रा में भी साथ रहे. इस बारे में अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर देवेंद्र यादव ने लिखा कि जन अधिकारों की रक्षा के लिए जारी है.

दिल्ली के युवा नेताओं तो बिहार में जिम्मेदारी: बता दें कि, बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से बिहार में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. उनके साथ इस यात्रा में गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं. दिल्ली कांग्रेस के दो युवा नेताओं को बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया है. इनमें ग्रेटर कैलाश विधानसभा से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले गर्वित सिंघवी और मुस्तफाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अली मेहंदी शामिल हैं. आगामी चुनाव में दिल्ली कांग्रेस से बिहार चुनाव के लिए और भी कई नेताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें-

'पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, कहा– गांधी परिवार पर निशाना साधकर बीजेपी का कर रहे काम

नई दिल्ली: बिहार में पिछले 15 दिन से चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 2 सितंबर को पटना में समापन होना है. वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी कई नेता बिहार में पहुंचे हुए हैं. इनमें प्रमुख रूप से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे हैं. बता दें कि इनमें से कुछ नेता दो दिन यात्रा में शामिल होकर दिल्ली लौट आए हैं तो वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बिहार में डेरा डाला हुआ है.

इसके अलावा दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह और कई महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी यात्रा में शामिल होने के लिए पटना के लिए रवाना हो गई हैं. इनमें प्रमुख रूप से बदरपुर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कांता शर्मा शामिल हैं. पुष्पा सिंह ने बताया कि वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए हमारी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से कुछ महिलाएं पहले ही जा चुकी हैं. हम लोगों के कुछ अपने काम थे संगठन के उन कामों को निपटाकर हम भी यात्रा में शामिल होने के लिए पटना जा रहे हैं.

पुष्पा सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस (ETV Bharat)

देवेंद्र यादव आरा में यात्रा में हुए थे शामिल: उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली है. देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. अलका लांबा यात्रा के पहले दिन से बिहार में हैं. पूरी कांग्रेस मेहनत के साथ बिहार में लगी हुई है. जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आएगा तो लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पिछले 5 दिन से लगातार यात्रा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. इससे पहले शनिवार को देवेंद्र यादव आरा जिले में पहुंची यात्रा में शामिल रहे. उससे पहले वह चंपारण जिले में यात्रा में भी साथ रहे. इस बारे में अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर देवेंद्र यादव ने लिखा कि जन अधिकारों की रक्षा के लिए जारी है.

दिल्ली के युवा नेताओं तो बिहार में जिम्मेदारी: बता दें कि, बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से बिहार में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. उनके साथ इस यात्रा में गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं. दिल्ली कांग्रेस के दो युवा नेताओं को बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया है. इनमें ग्रेटर कैलाश विधानसभा से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले गर्वित सिंघवी और मुस्तफाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अली मेहंदी शामिल हैं. आगामी चुनाव में दिल्ली कांग्रेस से बिहार चुनाव के लिए और भी कई नेताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें-

'पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, कहा– गांधी परिवार पर निशाना साधकर बीजेपी का कर रहे काम

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025DPCC PRESIDENT DEVENDRA YADAVVOTER ADHIKAR YATRA BIHARCONGRESS VOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.