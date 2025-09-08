ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार बन गई 'फुलेरा पंचायत', CM के पति की बैठकों में मौजूदगी पर AAP का हमला

सौरभ भारद्वाज के एक्स के पोस्ट से ली गई फोटो ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 8, 2025 at 10:54 AM IST 3 Min Read