दिल्ली सरकार बन गई 'फुलेरा पंचायत', CM के पति की बैठकों में मौजूदगी पर AAP का हमला

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति की आधिकारिक सरकारी बैठकों में उपस्थिति को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया किया विरोध.

सौरभ भारद्वाज के एक्स के पोस्ट से ली गई फोटो
सौरभ भारद्वाज के एक्स के पोस्ट से ली गई फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2025 at 10:54 AM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति की आधिकारिक सरकारी बैठकों में उपस्थिति को "पूरी तरह से असंवैधानिक" करार दिया है. एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, भारद्वाज ने कहा कि यह स्थिति लोकप्रिय वेब सीरीज़ "पंचायत" में दिखाए गए हालात जैसी ही है, जिसमें काल्पनिक गांव फुलेरा में एक ग्राम पंचायत के कामकाज को दर्शाया गया है.

"दिल्ली सरकार फुलेरा पंचायत बन गई- भारद्वाज : "दिल्ली सरकार फुलेरा पंचायत बन गई है. जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला सरपंच के पति सरपंच थे, वैसे ही आज दिल्ली में मुख्यमंत्री के पति सरकारी बैठकों में बैठ रहे हैं. हमने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री के पति सरकारी बैठकों में जाते हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं और निरीक्षण करते हैं," भारद्वाज ने एक्स पोस्ट में कहा. "यह पूरी तरह से असंवैधानिक है.

लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का मज़ाक उड़ाया जा रहा : देश की राजधानी में इस तरह लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का मज़ाक उड़ाया जा रहा है," उन्होंने कहा. भारद्वाज ने आगे सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जो अक्सर वंशवादी राजनीति के लिए कांग्रेस की आलोचना करती आयी है, इस तरह के कदम को क्या सही ठहराएगी. "भाजपा, जो लगातार वंशवादी राजनीति के लिए कांग्रेस की आलोचना करती है, उसे बताना चाहिए - क्या यह वंशवादी राजनीति नहीं है?" उन्होंने पूछा.

पति को सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था का बनाया जा रहा हिस्सा : भारद्वाज ने कई अन्य सवाल उठाए: "क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सीएम के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर वह भरोसा कर सकें? वह कौन सा काम है जो केवल एक परिवार का सदस्य ही कर सकता है? वे कौन से कारण हैं जिनसे सीएम अपने पति का अधिकार स्थापित करना चाहती हैं? उनके पति को इस तरह से सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है?"

बैठक की तस्वीरें मुख्यमंत्री कार्यालय से की गई पोस्ट : उन्होंने यह भी कहा कि बैठक की तस्वीरें मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल और सीएम रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम दोनों पर पोस्ट की गईं.इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा, एक बैठक की कथित तस्वीर साझा की जिसमें उनके पति मनीष गुप्ता उनके बगल में बैठे थे, और प्रशासन की तुलना "फुलेरा की पंचायत" से की.

राजधानी को एक ग्राम पंचायत के तरीके से चलाया जा रहा : अपने तंज में, AAP ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी को एक ग्राम पंचायत के तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें गैर-निर्वाचित परिवार के सदस्य प्रभाव डाल रहे हैं भाग लें रहे है लेकिन सीएम के ठीक बगल में, उनके बगल में रखी कुर्सी पर उनके पति मनीष गुप्ता बैठे हैं.

'मंत्री रहते भेजे गए मेरे सारे पत्र सरकार के रिकार्ड से गायब'; सौरभ भारद्वाज का BJP सरकार पर गंभीर आरोप

पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए AAP ने बढ़ाए मदद के हाथ, राहत सामग्री लेकर रवाना हुए सौरभ भारद्वाज

