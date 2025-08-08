Essay Contest 2025

"AAP सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की, पर अमल नहीं किया" CM रेखा गुप्ता ने AAP पर साधा निशाना - CAG REPORT ON CONSTRUCTION

सीएम रेखा गुप्ता ने स्पीकर से की कैग रिपोर्ट को पीएसी में भेजकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 9:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में श्रमिकों के हितों में बड़ी घोषणाएं की लेकिन उन पर अमल नहीं किया. पूर्व सरकार के पास श्रमिक फंड में 5200 करोड़ रुपये की राशि बिना उपयोग के पड़ी रही, जबकि श्रमिक सहायता का इंतजार करते रहे. पूर्व सरकार की श्रमिक विरोधी मानसिकता का यह हाल था कि वह श्रमिकों के पंजीकरण के लिए 25 रुपये और नवीनीकरण के लिए 20 रुपये वसूलती रही, जबकि केंद्र सरकार यह सेवा पूर्णतः नि:शुल्क देती है. इस अतिरिक्त शुल्क के चलते श्रमिकों का वार्षिक डाटा केवल 7 प्रतिशत ही नवीनीकरण हो सका, जबकि केंद्र का डाटा 100 प्रतिशत रिन्यू होता है.

दिल्ली विधानसभा में आज भवन व अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली आप सरकार के श्रम विरोधी कार्यकलापों का कच्चा चिट्ठा पेश किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को तब हस्तक्षेप करना पड़ा, जब दिल्ली सरकार के पास श्रमिकों के कल्याण के लिए हजारों करोड़ रुपये की राशि होते हुए भी उसे खर्च नहीं किया गया.

सीएम रेखा गुप्ता का आप पर हमला

सीएम ने कहा कि न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए यह स्पष्ट कहा था कि यदि सरकार के पास मजदूरों को 8000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान था तो केवल 2000 रुपये क्यों दिए गए? शेष 6000 रुपये की राशि किस कारण नहीं दी गई? मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन योजनाओं का लाभ दिल्ली के लाखों श्रमिकों को मिलना चाहिए था, वह उनका अधिकार होते हुए भी नहीं मिल पाया. सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए तत्कालीन सरकार को 90,000 श्रमिकों के खातों में 8000 रुपये की राशि डालने का आदेश देना पड़ा.

श्रमिक की आत्मनिर्भरता के लिए राशि महत्वपूर्ण

सीएम ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट के तथ्यों के हवाले से बताया कि पूर्व सरकार द्वारा प्रसूतियों, दिव्यांगता, औज़ारों की खरीद, आवास सहायता, पारिवारिक पेंशन, दुर्घटना मुआवजा और कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के लिए आवंटित निधि को वर्षों तक या तो खर्च नहीं किया गया या उसका नगण्य उपयोग हुआ. उदाहरण के लिए टूल सहायता योजना के अंतर्गत 2018 से 2024 तक किसी भी वर्ष एक भी श्रमिक को 20,000 रुपये की सहायता नहीं दी गई, जबकि यह राशि श्रमिक की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण होती. इसी प्रकार परमानेंट डिसेबिलिटी योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये की सहायता भी कई वर्षों तक शून्य रही. मेडिकल असिस्टेंस के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं जैसे वर्ष 2018, 2019, 2022 और 2024 में किसी भी श्रमिक को इसका लाभ नहीं दिया गया. कोचिंग सहायता, स्किल ट्रेनिंग, यात्रा पास और महिला श्रमिकों को गर्भपात जैसी स्थितियों में सहायता जैसी योजनाएं भी नाममात्र पर ही चलती रहीं.

मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी की खास मानसिकता का परिचायक बताया और मांग की कि इस मामले को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) को भेजा जाए तथा दोषी अधिकारियों और मंत्रियों पर कठोर कार्रवाई की जाए. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी (पीएसी) को भेजते हुए कहा कि कमेटी इस पर अपनी रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र में सौंपेगी. इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी. इस कैग रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष की ओर से विधायक नीलम पहलवान, पूनम शर्मा, कुलवंत राणा और अजय महावर सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया.

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लिया भाग

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि कैग रिपोर्ट से साफ है कि दिल्ली का आर्थिक घाटा केंद्र सरकार की वजह से हुआ है. उन्होंने बताया कि दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ रुपये टैक्स में देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ 851 करोड़ मिलते हैं. वो भी पिछले 3 साल से नहीं मिले. आतिशी ने आरोप लगाया कि जैसे ही भाजपा की सच्चाई उजागर होने लगी, विधानसभा में उनका माइक स्पीकर ने बंद करवा दिया. विधायक संजीव जाने कहा कि कैग रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं, वह निराधार हैं. संजीव झा ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों के लिए जितना काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया.

कैग रिपोर्ट पर विपक्ष की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि देश में अरविंद केजरीवाल की एकमात्र सरकार थी जिसने कोरोना के समय में मजदूरों को 5000 रुपये की सहायता राशि दी. उन्होंने एक बार 5000 की सहायता राशि दी. उसके बाद लगा कि इतने में गुजारा नहीं हो पाएगा तो दूसरी किस्त के रूप में भी 5000 रुपये की राशि दी गई. कादियान ने कहा कि भाजपा द्वारा अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में मजदूरों का ध्यान नहीं रखा. केंद्र सरकार ने मजदूरों को प्रवासी लोगों को कोरोना के समय यहां से पैदल भगाने के लिए मजबूर किया.

