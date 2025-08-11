नई दिल्ली: आवारा कुत्तों (STRAY DOGS) पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही एक नीति बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को योजनाबद्ध तरीके से लागू करेगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 'दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ चुके हैं. हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं. हम लोगों को राहत देना चाहते हैं. आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है. हम एक नीति बनाएंगे और लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे'.

दिल्ली सरकार ने भी इस मुद्दे पर कई बैठकें की हैं, और पिछले हफ्ते मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि सरकार एक मानवीय नीति लेकर आएगी.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया फैसले का स्वागत

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से आवारा कुत्तों पर हम आंदोलन चला रहे हैं. मुझे खुशी है कि जो हमारी मांगें थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि ये उनकी 'सड़कों पर कुत्तों को न लाने' की मांग का समर्थन करता है. पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने सोमवार को आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के SC के आदेश का स्वागत किया.

उन्होंने दावा किया कि अकेले दिल्ली में औसतन लगभग 2000 कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं, और NCR को इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 5000 हो सकता है.

दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पिछले दो साल से एक गैर-लाभकारी संगठन, लोक अभियान के जरिए आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए एक आंदोलन चला रहे थे. विजय गोयल ने ये भी कहा कि 'मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब हमारी मांगों पर ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि न्यायालय ने कुत्तों के काटने की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया है, जो उनके आंदोलन की एक और मांग थी.

गोयल ने हाल ही में हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त से मुलाकात की, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवारा कुत्तों का 'आतंक' है और इनके शिकार ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं.

मंत्री कपिल मिश्रा का पुरानी सरकार पर निशाना

इस आदेश पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा "पिछली सरकारें इस मामले में विफल रहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा. हालांकि, जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम समय पर अदालत के आदेश का पालन करेंगे."

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताया. SC ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें. कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए, अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों को उठाने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल, लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाए जाने चाहिए और कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी वहां तैनात किए जाने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी लावारिस कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया और कहा कि कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आएंगे. SC ने राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने के मामले में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश

ये भी पढ़ें- कुत्ते इंसानों के अच्छे दोस्त, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो: दिल्ली हाईकोर्ट

ये भी पढ़ें-"आवारा कुत्तों के आतंक पर कब तक चुप रहेंगे?" – भाजपा नेता विजय गोयल की ये हैं प्रमुख मांगें