DTC बसों में पिंक टिकट की जगह अब मिलेगा स्मार्ट कार्ड, ये महिलाएं नहीं कर सकेंगी फ्री सफर, जानिए नए नियम - PINK CARDS FOR FREE TRAVEL IN DTC

महिलाओं के फ्री बस सफर पर सीएम रेखा का बड़ा ऐलान ( Etv Bharat )

Published : July 18, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार जल्द ही शहर की सभी महिलाओं को फ्री बस कार्ड प्रदान करेगी ताकि उनका सफर आसान हो सके. इस कार्ड को सहेली स्मार्ट कार्ड नाम दिया जाएगा. सहेली स्मार्ट कार्ड पर, एक व्यक्तिगत यात्रा पास होगा जिस पर धारक का नाम और तस्वीर छपी होगी दिल्ली में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. डीटीसी के नंद नगरी डिपो में एक पूर्ण स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) की आधारशिला कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि "यह एक सुरक्षित, अधिक पारदर्शी और महिला-अनुकूल दिल्ली का प्रतीक है". स्मार्ट ट्रैवल कार्ड के जरिए बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं

उन्होंने कहा, "एटीएस जैसे तकनीकी उन्नयन के साथ, हम महिलाओं को गतिशीलता के मामले में सशक्त बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. जल्द ही, दिल्ली की हर महिला को स्मार्ट ट्रैवल कार्ड के माध्यम से मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी". केवल दिल्ली की महिलाएं ही कर सकेंगी डीटीसी की बसों में फ्री सफर: डीटीसी की बसों में दिल्ली की बाहर की जो भी महिलाएं अब तक सफर कर रहीं थीं, अब उन्हें झटका लग सकता है क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए ही होगा. सीएम ने ये भी ऐलान किया कि पिंक टिकट की बजाय अब पिंक पास महिलाओं को दिए जाएंगे और ये केवल दिल्ली की महिलाओं को ही दिए जाएंगे. दिल्ली के बाहर की महिलाओं को देने होंगे पैसे:

बता दें 2019 में AAP महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा की योजना लेकर आई थी. इसके तहत कोई भी महिला डीटीसी की बसों में फ्री सफर कर सकती थी इसके लिए उसे बस में चढ़ने के बाद पिंक टिकट लेना होता था जो बिल्कुल फ्री होता था. लेकिन अब नए नियम के अनुसार दिल्ली के बाहर की महिलाओं को सफर के लिए पैसे देने होंगे.

