दिल्ली CM रेखा गुप्ता बोलीं- PM मोदी के 75वें जन्मदिवस पर दृष्टिबाधित कॉलेज की छात्राओं को मिलेगी हॉस्टल की सौगात

सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शुरू की जा रही योजनाएं दिल्ली को बुनियादी सुविधाओं से सशक्त करेंगी

दृष्टिबाधित कॉलेज की छात्राओं को मिलेगी हॉस्टल की सौगात; CM रेखा गुप्ता बोलीं
दृष्टिबाधित कॉलेज की छात्राओं को मिलेगी हॉस्टल की सौगात; CM रेखा गुप्ता बोलीं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 7:34 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा सरकार राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इसके लिए वह ऐसे वर्ग के लिए भी योजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है, जिनको लेकर पिछली सरकारों ने गंभीरता नहीं दिखाई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है. इस विशेष अवसर पर हमारी सरकार ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ‘सेवा पखवाड़ा’ मनाने का निर्णय लिया है. इस दौरान दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए की लागत से 75 योजनाओं की शुरुआत करेगी, जो दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएगी, लोगों को सुविधा प्रदान करेगी.

इसी कड़ी में 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में 15 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे, इनमें कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए अटल दृष्टि छात्रावास, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अटल आशा गृह और सीनियर सिटिजन के लिए सावित्रीबाई फुले वरिष्ठ नागरिक गृह शामिल हैं. ये योजनाएं सरकार की दूरदृष्टि को दर्शित करती हैं.

अटल दृष्टि छात्रावास: दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए सुरक्षित व आत्मनिर्भर जीवन की ओर कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब तिमारपुर में निर्मित अटल दृष्टि छात्रावास राजधानी की उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने आने वाली दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए एक अनूठी पहल है. करीब 13.42 करोड़ रुपए की लागत से बने इस छात्रावास में ग्राउंड+3 मंजिल शामिल हैं. इसकी कुल क्षमता 96 छात्राओं की है. मुख्यमंत्री का कहना है कि इस छात्रावास को विशेष रूप से सुगम्यता और आराम सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बाधा-मुक्त बुनियादी ढांचा, सहायक की मदद और शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं शामिल हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दृष्टिबाधित छात्राओं के सामने सबसे बड़ी समस्या सुरक्षित आवास की होती है. यह छात्रावास उस कमी को पूरा करेगा और उन्हें गरिमा व आत्मनिर्भरता के साथ पढ़ाई करने का अवसर देगा. यह पहल समावेशी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और एक ऐसे समाज के निर्माण के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतिबिंब है, जहां दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर और संतुष्ट जीवन जी सकें.

अटल आशा गृह, संघवी बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आशा और आत्मनिर्भरता का केंद्र

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि बाहरी दिल्ली स्थित नरेला में निर्मित अटल आशा गृह बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए देश में एक मिसाल है. करीब 40.60 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आवासीय संस्थान में ग्राउंड+3 मंजिल शामिल हैं. इसकी क्षमता 220 लोगों के रहने की है. मुख्यमंत्री का कहना है कि यह गृह केवल आवासीय सुविधा नहीं है, बल्कि पुनर्वास, देखभाल और प्रशिक्षण का एक केंद्र है. यहां रहने वाले लोगों को संतुलित भोजन, वस्त्र, नियमित स्वास्थ्य जांच, शिक्षा, प्रशिक्षण, खेलकूद, सांस्कृतिक व मनोरंजन गतिविधियों की सुविधा दी जाएगी. उद्देश्य यह है कि बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति समाज में आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और गरिमामय जीवन जी सकें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल दृष्टि छात्रावास और अटल आशा गृह का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को समर्पित है. भारत रत्न सर्वप्रिय अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे विराट व्यक्तित्व थे, जिन्होंने राष्ट्रहित और मानवीय मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखा. इन योजनाओं के माध्यम से हम उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज का कोई भी वर्ग उपेक्षित न रहे.

सावित्रीबाई फुले वरिष्ठ नागरिक गृह, बुजुर्गों के लिए गरिमामय जीवन का संकल्प

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों को सम्मानजक जीवन व्यतीत करने के लिए भी उनकी सरकार प्रतिबद्ध है. इस कड़ी में पश्चिम विहार में 10.64 करोड़ रुपये की लागत से सावित्रीबाई फुले वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें स्टिल्ट+ अपर ग्राउंड+ 4 मंजिले हैं. इसकी क्षमता 96 निवासियों की है. यह गृह वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करेगा. इसमें चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक आहार, स्वच्छ आवास, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस गृह का नामकरण भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के नाम पर किया गया है, जिन्होंने बाल विवाह और भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया.

सीएम का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के साथ-साथ दिल्ली सरकार भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए ठोस पहल कर रही है. प्रधानमंत्री का सपना है ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’. हमारी सरकार इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हर उस वर्ग के लिए योजनाएं बना रही है. सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शुरू की जा रही योजनाएं दिल्ली को बुनियादी सुविधाओं से सशक्त करेंगी.

