दिल्ली CM पर हमले का मामलाः AAP नेता ने कहा- पुलिस नाकामी छुपा रही, केजरीवाल पर हुए हमले को कमजोर रखा गया था - DELHI CM REKHA GUPTA

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के मामले को कमजोर रखा गया था. तब कहा गया कि लोग उनसे नाराज हैं.

हमले के बाद पहली बार अपने आवास से निकलीं सीएम रेखा गुप्ता
हमले के बाद पहली बार अपने आवास से निकलीं सीएम रेखा गुप्ता (ETV BHARAT)
Published : August 22, 2025 at 3:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को गांधी नगर मार्केट में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकलीं. 20 अगस्त को उन पर हुए हमले के बाद यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री गुप्ता अपने आवास से बाहर निकलीं. बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान राजकोट निवासी राजेश खिमजी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

इस बीच, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस अपनी विफलता को छिपाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के सीसीटीवी फुटेज छिपा रही है. सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमें खुशी है कि रेखा गुप्ता के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए घटना की सीसीटीवी फुटेज छिपा रही है.

आप नेता ने किया दावा: आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पिछले हमलों का जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि उनके मामले को "कमजोर" रखा गया, आप नेता ने कहा कि जब भी दिल्ली के पूर्व सीएम पर हमला हुआ, तो कहा गया कि लोग उनसे नाराज हैं. उन्होंने कहा, पुलिस का यह कर्तव्य था कि वह ऐसे हमलों में पहले ही 'हत्या के प्रयास' का मामला दर्ज कर लेती और आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लेती, ताकि ऐसी गतिविधियां दोबारा न हों, जैसा कि रेखा गुप्ता के मामले में किया गया. लेकिन, अरविंद केजरीवाल के मामले में जानबूझकर मामले को कमजोर रखा गया, सुरक्षा में ढिलाई बरती गई और जब भी कोई हमला हुआ तो कहा गया कि दिल्ली की जनता गुस्से में है.

आधिकारिक आवासों से मांग रहे डंप डेटा: दिल्ली पुलिस ने हमले की जांच तेज कर दी है और जांचकर्ता अब उनके निजी और आधिकारिक आवासों से डंप डेटा मांग रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य घटना से पहले और घटना के दौरान आरोपी राजेश खिमजी की उपस्थिति और गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर तैयार करना है. जानकारी के अनुसार, डंप डेटा, जो किसी विशेष क्षेत्र में सक्रिय सभी नंबरों के मोबाइल टावर स्थानों, डिवाइस सिग्नल और कॉल रिकॉर्ड का विवरण प्रदान करता है, को विशिष्ट समयावधि के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त किया जा रहा है.

