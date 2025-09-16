ETV Bharat / state

PM मोदी 75वां जन्मदिन: दिल्ली के स्कूली बच्चों ने 21 भाषाओं में गाया सॉन्ग, CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया गीत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय में आयोजित स्कूली बच्चों के एक कर्यक्रम में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए पीएम मोदी के जन्मदिन को समर्पित सॉन्ग को लॉन्च किया. मुख्यमंत्री ने कहा, ''शिक्षा विभाग द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर 'नमो प्रगति दिल्ली, बाल स्वर से राष्ट्र स्वर तक' गीत को सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इसे 21 अलग-अलग भाषाओं में गाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत की अद्भुत झलक दिखाई है.''

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस गीत के माध्यम से बच्चों ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां भी दी हैं. सीएम ने कहा, ''इस अवसर पर मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देती हूं. बच्चे बड़ी संख्या में मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाओं के प्ले कार्ड भी बना कर लाए हैं. मैं वादा करती हूं कि आज ही आपके सारे प्ले कार्ड मोदी जी तक पहुंचा दूंगी.'' उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है. एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की है. अलग-अलग भाषा अलग-अलग सस्कृति को हमेशा जोड़कर रखा है, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया.

दिल्ली के स्कूली बच्चों ने 21 भाषाओं में गाया गाना, CM रेखा गुप्ता ने किया गीत लॉन्च (ETV Bharat)

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों के विकास के लिए काम किया है. अभी बच्चों ने जिस तरह से अलग-अलग भाषाओं में मोदी जी को जो बर्थडे विशेज दी हैं, वो उनको बहुत पसंद आएंगी. अब ये वीडियो भी उन तक पहुंच जाएगा. दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चे जोरदार पढ़ाई करेंगे. वे देश में अव्वल आएंगे. हर मुकाम को वो हासिल करेंगे, इतना विश्वास मैं मोदी जी को दिल्ली की तरफ से देना चाहती हूं.