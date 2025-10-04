ETV Bharat / state

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज, CM रेखा गुप्ता ने यमुना घाट का किया निरीक्षण, स्वच्छ घाट बनाने का दिया भरोसा

दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ महापर्व की तैयारियों का सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया और घाटों की सफाई का आश्वासन दिया.

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर दिल्ली के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है, जिसमें यमुना नदी के पल्ला हाथी घाट से लेकर वजीराबाद, आईटीओ तक का निरीक्षण शामिल है. सीएम गुप्ता ने इस दौरान कहा कि भाजपा सरकार छठ महापर्व को भव्य और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए पूरी तरह कार्यरत है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले छठ महापर्व को लेकर कोई गंभीर तैयारी नहीं की जाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने संकल्प लिया है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित घाट उपलब्ध कराए जाएंगे.

निरीक्षण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि छठ पूजा दिल्लीवासियों के आस्था का पर्व है. इस बार यमुना के घाटों पर बड़े पैमाने पर छठ महापर्व मनाया जाएगा. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज, CM रेखा गुप्ता ने यमुना घाट का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के विधायक और पार्षद भी तेजी से तैयारी में जुटे हैं. गीता कॉलोनी घाट पर दिल्ली नगर निगम की स्वच्छता समिति के अध्यक्ष व पार्षद संदीप कपूर और कृष्णा नगर से विधायक डॉ. अनिल गोयल ने विशेष सफाई अभियान चलाकर घाट को साफ कराया. इस दौरान दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और फ्लड डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी मौजूद रहे.

दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ महापर्व की तैयारियों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण
दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ महापर्व की तैयारियों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

दिल्ली की सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल छठ पर्व तक ही नहीं बल्कि स्थाई तौर पर यमुना घाटों की सफाई सुनिश्चित करना है. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में यमुना को इतना स्वच्छ बनाया जाएगा कि लोग नहाने और गोते लगाने के लिए यहां आ सकेंगे. सीएम ने साफ कहा कि दिल्ली सरकार श्रद्धालुओं को छठ जैसे महान पर्व पर स्वच्छ, सुरक्षित और धार्मिक माहौल प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

