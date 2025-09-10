ETV Bharat / state

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने IHBAS अस्पताल का किया निरीक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का दिया भरोसा

IHBAS अस्पताल की दुर्दशा पिछली सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

CM रेखा गुप्ता ने IHBAS अस्पताल का किया औचक निरीक्षण
CM रेखा गुप्ता ने IHBAS अस्पताल का किया औचक निरीक्षण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2025 at 1:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली स्थित इहबास हॉस्पिटल का निरीक्षण किया. यह अस्पताल दिमागी रोगों के लिए और राजधानी के प्रमुख न्यूरोलॉजी सेंटर के रूप में प्रचलित है. इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल की जर्जर स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर चिंता जताई हैं.

सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''यह हॉस्पिटल काफी पुराना है. पिछली सरकारों ने न तो डॉक्टरों की स्थिति पर ध्यान दिया और न ही अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश की. हमारी सरकार का पहला लक्ष्य होगा कि यहां की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.''

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल के वार्ड, ओपीडी, आपातकालीन सेवाओं और दवाओं की उपलब्धता का भी जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधा के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों का स्तर बेहतर करने के लिए एक विशेष कार्ययोजना पर काम शुरू हो चुका है. दौरे में कृष्णा नगर से विधायक अनिल गोयल भी मौजूद रहे.

''IHBAS अस्पताल की दुर्दशा पिछली सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है. सालों तक हवा-हवाई वादों से जनता को भरमाया गया, लेकिन अस्पताल की हालत सुधारने की कभी ईमानदार कोशिश नहीं हुई. अब हमारी सरकार ने ठाना है कि इस अस्पताल को नई मशीनों, आधुनिक सुविधाओं और नई बिल्डिंग से लैस कर इसे दिल्ली की जनता के लिए एक वर्ल्ड-क्लास हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली

विधायक अनिल गोयल ने कहा; ''मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद उन्हें भी अस्पताल की वास्तविक स्थिति देखकर चिंता हुई. इहबास हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है. लेकिन अब यह दिल्ली का सबसे सुंदर और आधुनिक अस्पताल बनकर खड़ा होगा. यहां नए ब्लॉक भी बनाए जाएंगे और मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.''

विधायक अनिल गोयल निरीक्षण को लेकर क्या बोले ? (ETV Bharat)

बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि भाजपा की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आईबीएस अस्पताल सहित राजधानी के अन्य अस्पतालों में भी बड़े पैमाने पर सुधार दिखाई देंगे.

