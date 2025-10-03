ETV Bharat / state

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग के दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का किया उद्घाटन

दिल्ली में राजस्व विभाग के दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि राजस्व विभाग सरकार का दूसरा चेहरा है, जिसकी कार्यशैली और दक्षता से आम जनता का सीधा विश्वास जुड़ा होता है. उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, व्यक्ति, समाज और काम की पकड़ जरूरी है. आज आप सरकारी व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. यह सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज और देश की सेवा का अवसर है.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कड़कड़डूमा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में राजस्व विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का उद्घाटन किया. यह ट्रेनिंग प्रोग्राम विशेष रूप से दिल्ली में नए नियुक्त हुए तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रार अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है. यह सेशन 3 और 4 अक्टूबर तक चलेगा.

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि अक्सर लोग सरकारी नौकरी को हल्के अंदाज में लेते हैं, जैसे कि उनकी एक सहेली को नौकरी मिलने पर मजाक में कहा गया था कि अब वह “मटर और स्वेटर” का काम करेंगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मानसिकता बदलनी होगी और जनता के मन में सरकारी नौकरी की गरिमा को और ऊंचा उठाना होगा. उन्होंने अधिकारियों से उम्मीद जताई कि वे अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाएंगे.

राजस्व विभाग सरकार का दूसरा चेहरा है, जिसकी कार्यशैली और दक्षता से आम जनता का सीधा विश्वास जुड़ा होता है- सीएम (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर कार्य प्रणाली में कहीं कोई कमी नजर आएगी तो उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा, ताकि विभागीय कामकाज में कोई रुकावट न आए. ट्रेनिंग सेशन में अधिकारियों को राजस्व विभाग से जुड़ी नीतियों, कार्यप्रणालियों और व्यावहारिक समस्याओं से निपटने की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाएगा. खास तौर पर तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों की भूमिका पर जोर रहेगा, ताकि वे जनता से जुड़े कार्यों को तेज़ और पारदर्शी ढंग से पूरा कर सकें.

बता दें कि दो दिन चलने वाले राजस्व विभाग के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नए अधिकारी न केवल तकनीकी तौर पर दक्ष हों, बल्कि समाज और जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए विभाग की छवि को मजबूत करें.

ये भी पढ़ें: