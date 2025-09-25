ETV Bharat / state

दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का किया उद्घाटन, जानें कितनी गाड़ियां हो सकेंगी खड़ी

भाजपा सरकार केवल शिलान्यास करने वाली सरकार नहीं, बल्कि जनता को समय पर सुविधाएं सौंपने वाली सरकार है- सीएम रेखा गुप्ता

CM रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का किया उद्घाटन
CM रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का किया उद्घाटन
ETV Bharat Delhi Team

September 25, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग, श्मशान घाट, पंजाबी बाग का उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग सुविधा का निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों ने उन्हें पार्किंग सुविधा की कार्यप्रणाली से अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्किंग परिसर में नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, ''पिछली सरकार ने दिल्ली में विकास कार्यों को पूरी तरह से ठप कर दिया था, लेकिन जनता ने काम न करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया और भाजपा को जिम्मेदारी सौंपी. दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद विकास कार्यों को गति मिली है. राजधानी के बुनियादी ढाँचे को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं. बीजेपी की नीति यही है कि हम शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण भी खुद ही करते हैं. यानी जनकल्याण के प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करने में हम अधिक समय नहीं लगाते हैं.''

सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पार्किंग की समस्या लंबे समय से झगड़ों और तनाव का कारण बन रही थी. लोग मजबूरी में गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करते थे, जिससे ट्रैफिक अव्यवस्थित होता और आए दिन विवाद होते थे. ऐसी स्थिति में ऑटोमेटेड पार्किंग की सुविधा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों में अत्याधुनिक पार्किंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आम नागरिकों को राहत मिले.

रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली को संवारने का कार्य लगातार जारी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का पहला वर्ष दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को समर्पित है और आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और स्वच्छता सहित जीवन की सभी आवश्यकताओं से जुड़ी योजनाएँ जनता तक पहुंचाई जाएंगी. भाजपा सरकार केवल शिलान्यास करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि जनता को समय पर सुविधाएं सौंपने वाली सरकार है.

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने क्या कहा, जानिए

शहरी विकास मंत्री, आशीष सूद ने कहा कि पार्किंग की समस्या से सभी वाकिफ हैं. रिंग रोड पर समस्या कुछ और तरह की है. पंजाबी बाग श्मशान घाट पर जब लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने आते हैं तो पार्किंग की कमी से परेशान हो जाते हैं. पार्किंग के अभाव में यहां भीषण जाम लगता है. यह दोष जनता का नहीं बल्कि उन सरकारों का है, जिन्होंने इन समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास नहीं किए. सूद ने कहा कि यह केवल पार्किंग का सवाल नहीं है, बल्कि ट्रैफिक सुधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और दिल्ली को बेहतर शहर बनाने की संकल्पना का हिस्सा है.

दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का किया उद्घाटन
दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का किया उद्घाटन

वहीं, महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि लगभग 31 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह सुविधा केवल पार्किंग स्थल नहीं है, बल्कि यह तकनीक और सुशासन का संगम है. यहां अगले 10 साल तक संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवाभाव से प्रेरित होकर और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रही है.

255 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग का लोकार्पण: निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने जानकारी दी कि आज लगभग 255 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग का लोकार्पण हुआ है. साथ ही करीब 200 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे. नगर निगम इसी प्रकार की अत्याधुनिक पार्किंग सुविधाएँ शहर के अलग-अलग हिस्सों में उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा.

भाजपा सरकार केवल शिलान्यास करने वाली सरकार नहीं, बल्कि जनता को समय पर सुविधाएं सौंपने वाली सरकार है- सीएम रेखा गुप्ता
भाजपा सरकार केवल शिलान्यास करने वाली सरकार नहीं, बल्कि जनता को समय पर सुविधाएं सौंपने वाली सरकार है- सीएम रेखा गुप्ता

पंजाबी बाद श्मशान घाट पार्किंग प्रोजेक्ट: यह परियोजना 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनी है और इसमें कुल 225 कारों की पार्किंग क्षमता है. इसे 09 मॉड्यूल में बनाया गया है, जिनमें एसयूवी और सेडान कारों के लिए अलग-अलग स्तर निर्धारित किए गए हैं. इसका मतलब है कि गाड़ी मालिक को केवल अपनी कार प्लेटफॉर्म पर खड़ी करनी होगी और फिर सिस्टम उसे सुरक्षित स्थान पर पार्क कर देगा. यहां मानव हस्तक्षेप शून्य है और यही इस परियोजना की सबसे बड़ी खूबी है. इस पार्किंग सुविधा में किसी भी कार को वापस निकालने का औसत समय केवल 150 सेकंड है.

पंजाबी बाग में भी पज़ल कार पार्किंग शिलान्यास: बता दें कि भारत दर्शन पार्क, पंजाबी बाग में भी अत्याधुनिक ऑटोमेटेड मल्टीलेवल पज़ल कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना पर लगभग 31.65 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें अगले 10 वर्षों का संचालन एवं रखरखाव भी शामिल है. यह पार्किंग लगभग 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाई जा रही है. इस पार्किंग में कुल 08 मॉड्यूल होंगे, जिनमें 188 गाड़ियों की व्यवस्था होगी.

