ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रेखा ने जेल प्रशासन से जुड़े इन अधिकारियों को दिए मेडल, जानें किसे मिला सम्मान - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक से नवाजा.

INDEPENDENCE DAY 2025
अधिकारियों को सीएम रेखा ने किया सम्मानित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 15, 2025 at 8:32 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 9:45 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: छत्रसाल स्टेडियम में भव्य ध्वजारोहण समारोह के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों को स्मरण करने का ही नहीं, बल्कि वर्तमान में समाज व राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान देने वालों को सम्मानित करने का भी है.

असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट योगेंद्र कुमार
योगेंद्र कुमार ने जेल प्रशासन में अनुशासन, निष्ठा और मानवीय संवेदनाओं का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है. कैदियों के सुधार, पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण और कोविड-19 काल में उनकी निस्वार्थ सेवा अत्यंत सराहनीय रही है. विशेष सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति सुधारात्मक पदक (विशिष्ट सेवा) से सम्मानित किया गया.

एडिशनल सुपरीटेंडेंट सत्यवीर सिंह यादव
वर्ष 1998 से तिहाड़ जेल में अपनी सेवाओं के दौरान सत्यवीर सिंह यादव ने अनुशासन, निष्ठा और मानवीय मूल्यों का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली में सुधार, कैदियों के पुनर्वास, शिक्षा एवं योगदान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया. कोविड-19 महामारी के दौरान भी कैदियों की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा. इन्हें भी राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक (विशिष्ट सेवाओं हेतु) से अलंकृत किया गया.

असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट अंजना चौहान
दो दशक से अधिक की सेवा में अंजना चौहान ने अनुशासन, निष्ठा और उत्कृष्ट कार्य-कुशलता का आदर्श प्रस्तुत किया है. महिला कैदियों के सुधार, पुनर्वास और कल्याण के लिए उनके प्रयास सदैव सराहनीय रहे हैं. उन्होंने सांस्कृतिक व कल्याणकारी कार्यक्रमों का सफल संचालन किया तथा कोविड-19 संकट के दौरान धैर्य और समर्पण के साथ कार्य किया. इन्हें राष्ट्रपति सुधारात्मक पदक से सम्मानित किया गया.

लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन पिल्लै को भी किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी और आईएनए के सदस्य लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन पिल्लै को भी सम्मानित किया. उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था. उन्होंने भर्ती और धन-संग्रह अधिकारी के रूप में बर्मा के 32 स्थानों पर आईएनए के लिए समर्थन जुटाया. स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते 1945 में उन्हें रंगून जेल में आठ महीने की सजा भुगतनी पड़ी.

इसके बाद उन्होंने आईएनए मुख्यालय के प्रशासनिक विभाग में कार्य किया. भारत सरकार ने 1 अगस्त 1980 को उन्हें आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी थी. 1985 से 2014 तक उन्होंने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आईएनए समिति में कार्य करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों की सेवा की.

ये भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने फहराया तिरंगा, कहा- हर झुग्गी निवासी को मिलेगा पक्का मकान

ये भी पढ़ें- सीएम रेखा गुप्ता का अधिकारियों को आदेश, ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह करें लागू

नई दिल्ली: छत्रसाल स्टेडियम में भव्य ध्वजारोहण समारोह के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों को स्मरण करने का ही नहीं, बल्कि वर्तमान में समाज व राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान देने वालों को सम्मानित करने का भी है.

असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट योगेंद्र कुमार
योगेंद्र कुमार ने जेल प्रशासन में अनुशासन, निष्ठा और मानवीय संवेदनाओं का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है. कैदियों के सुधार, पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण और कोविड-19 काल में उनकी निस्वार्थ सेवा अत्यंत सराहनीय रही है. विशेष सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति सुधारात्मक पदक (विशिष्ट सेवा) से सम्मानित किया गया.

एडिशनल सुपरीटेंडेंट सत्यवीर सिंह यादव
वर्ष 1998 से तिहाड़ जेल में अपनी सेवाओं के दौरान सत्यवीर सिंह यादव ने अनुशासन, निष्ठा और मानवीय मूल्यों का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली में सुधार, कैदियों के पुनर्वास, शिक्षा एवं योगदान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया. कोविड-19 महामारी के दौरान भी कैदियों की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा. इन्हें भी राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक (विशिष्ट सेवाओं हेतु) से अलंकृत किया गया.

असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट अंजना चौहान
दो दशक से अधिक की सेवा में अंजना चौहान ने अनुशासन, निष्ठा और उत्कृष्ट कार्य-कुशलता का आदर्श प्रस्तुत किया है. महिला कैदियों के सुधार, पुनर्वास और कल्याण के लिए उनके प्रयास सदैव सराहनीय रहे हैं. उन्होंने सांस्कृतिक व कल्याणकारी कार्यक्रमों का सफल संचालन किया तथा कोविड-19 संकट के दौरान धैर्य और समर्पण के साथ कार्य किया. इन्हें राष्ट्रपति सुधारात्मक पदक से सम्मानित किया गया.

लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन पिल्लै को भी किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी और आईएनए के सदस्य लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन पिल्लै को भी सम्मानित किया. उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था. उन्होंने भर्ती और धन-संग्रह अधिकारी के रूप में बर्मा के 32 स्थानों पर आईएनए के लिए समर्थन जुटाया. स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते 1945 में उन्हें रंगून जेल में आठ महीने की सजा भुगतनी पड़ी.

इसके बाद उन्होंने आईएनए मुख्यालय के प्रशासनिक विभाग में कार्य किया. भारत सरकार ने 1 अगस्त 1980 को उन्हें आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी थी. 1985 से 2014 तक उन्होंने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आईएनए समिति में कार्य करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों की सेवा की.

ये भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने फहराया तिरंगा, कहा- हर झुग्गी निवासी को मिलेगा पक्का मकान

ये भी पढ़ें- सीएम रेखा गुप्ता का अधिकारियों को आदेश, ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह करें लागू

Last Updated : August 15, 2025 at 9:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025DELHI CM REKHA GUPTAलेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन पिल्लैINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.