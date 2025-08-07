नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों सामाजिक गतिविधियों में लीन दिखाई दे रही हैं. इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया है. इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और स्नेह जताया. जबकि, मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार और मिठाइयां भेंट की.
दरअसल, आज 7 अगस्त को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में छोटी बच्चियां से मिलीं. बच्चियों ने बारी-बारी से सीएम रेखा गुप्ता को राखी बांधी और कई सुंदर चीजें भेंट की. इस दौरान रेखा गुप्ता भी बच्चों को उपहार बांटती नजर आईं. इसे बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्लीवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. साथ ही उन्हें देशहित के लिए संदेश भी दिया. सीएम ने इस दृश्य को नए रिश्ते की शुरुआत का नाम दिया है.
आज सुबह मुख्यमंत्री जनसेवा सदन कुछ अलग ही रंग में था। सरकारी स्कूलों से नन्हें बच्चे जब रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियाँ लेकर आए तो यह रस्म हमारे रिश्ते की नई परिभाषा थी।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 7, 2025
उनके छोटे-छोटे हाथों से बाँधे गए धागे एक ऐसे कल का वादा थे, जहाँ हर बच्चा बिना डर, बिना भेद, अपने सपनों की… pic.twitter.com/UrBb6qSXLw
मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर लिखा है कि "आज सुबह मुख्यमंत्री जनसेवा सदन कुछ अलग ही रंग में था. सरकारी स्कूलों से नन्हें बच्चे जब रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियाँ लेकर आए तो यह रस्म हमारे रिश्ते की नई परिभाषा थी. उनके छोटे-छोटे हाथों से बाँधे गए धागे एक ऐसे कल का वादा थे, जहाँ हर बच्चा बिना डर, बिना भेद, अपने सपनों की उड़ान भर सके." उन्होंने आगे लिखा है कि "बच्चों की खिलखिलाती हंसी, मासूम आँखों की चमक…यही तो है हमारे हर निर्णय का मूल, हमारी हर नीति का आधार."
#WATCH | Delhi | On celebrating Raksha Bandhan with school students, CM Rekha Gupta says, "... This is my first Raksha Bandhan as the CM of Delhi... It is my responsibility to give a cleaner and greener environment to Delhi... May sisters stay happy and brothers keep progressing.… pic.twitter.com/OSaTlSHLLj— ANI (@ANI) August 7, 2025
बता दें कि इस वर्ष 9 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाएगा. यह त्योहार भाई-बहन को स्नेह की डोर में बांधता है. इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बन्धन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं.
