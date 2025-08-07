Essay Contest 2025

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने स्कूली छात्राओं के साथ मनाया रक्षाबंधन, देशहित के लिए दिया ये संदेश - CM CELEBRATED RAKSHA BANDHAN

सीएम रेखा गुप्ता इस दौरान बच्चों को उपहार बांटती नजर आईं.

CM रेखा गुप्ता ने स्कूली छात्राओं के साथ ने मनाया रक्षाबंधन
CM रेखा गुप्ता ने स्कूली छात्राओं के साथ ने मनाया रक्षाबंधन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2025 at 1:16 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 1:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों सामाजिक गतिविधियों में लीन दिखाई दे रही हैं. इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया है. इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और स्नेह जताया. जबकि, मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार और मिठाइयां भेंट की.

दरअसल, आज 7 अगस्त को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में छोटी बच्चियां से मिलीं. बच्चियों ने बारी-बारी से सीएम रेखा गुप्ता को राखी बांधी और कई सुंदर चीजें भेंट की. इस दौरान रेखा गुप्ता भी बच्चों को उपहार बांटती नजर आईं. इसे बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्लीवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. साथ ही उन्हें देशहित के लिए संदेश भी दिया. सीएम ने इस दृश्य को नए रिश्ते की शुरुआत का नाम दिया है.

मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर लिखा है कि "आज सुबह मुख्यमंत्री जनसेवा सदन कुछ अलग ही रंग में था. सरकारी स्कूलों से नन्हें बच्चे जब रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियाँ लेकर आए तो यह रस्म हमारे रिश्ते की नई परिभाषा थी. उनके छोटे-छोटे हाथों से बाँधे गए धागे एक ऐसे कल का वादा थे, जहाँ हर बच्चा बिना डर, बिना भेद, अपने सपनों की उड़ान भर सके." उन्होंने आगे लिखा है कि "बच्चों की खिलखिलाती हंसी, मासूम आँखों की चमक…यही तो है हमारे हर निर्णय का मूल, हमारी हर नीति का आधार."

बता दें कि इस वर्ष 9 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाएगा. यह त्योहार भाई-बहन को स्नेह की डोर में बांधता है. इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बन्धन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं.

