नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है. बुधवार सुबह 9 बजे से शुरू हुईं जनसुनवाई के दौरान जब सीएम रेखा गुप्ता लोगों की समस्याएं सुन रही थीं, तभी एक युवक ने अचानक उन पर हमला कर दिया. आरोपी शख्स ने सीएम को कथित रूप से थप्पड़ जड़ने से पहले उनका हाथ भी अपनी तरफ खींचा था. पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है.

सीएमओ दिल्ली ने बताया कि,''दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से ही शुरू कर दी थी. फुटेज में देखा गया है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया. यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है. इस संबंध में गहन जांच जारी है.''

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमला, जानिए प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा ? (ETV Bharat)

जनसुनवाई में पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा:

जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला पर महाराष्ट्र से आए प्रत्यक्षदर्शी शिव प्रसाद महाजन ने बताया; ''मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता से मिल रही थीं, अचानक वहां एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की. उस घटना के दौरान सुरक्षाकर्मी तुरंत पहुंच गए. हमलावर का इरादा गलत था. इतनी सुरक्षा के बावजूद ऐसा हमला हुआ है. हमलावर सीएम के बाल खींचने की कोशिश की, तभी सिक्योरिटी वहां पर आ गए और उसे पकड़ लिया. थप्पड़ का आवाज आया है, मगर किसने किसको मारा ये पता नहीं.''

प्रत्यक्षदर्शी सुरेश खंडेलवाल ने बताया, "मैं यहां पहुंचा और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री बाहर आईं. उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया. वह (आरोपी) मौके की तलाश में था और उसने उन पर हमला कर दिया. यह सुबह 8.05-8.10 बजे के आसपास हुआ. पुलिस उसे ले गई." वहीं, प्रत्यक्षदर्शी शैलेंद्र कुमार कहते हैं, "मैं उत्तम नगर से सीवर की शिकायत लेकर आया था.जब मैं गेट पर पहुँचा तो अफरा-तफरी मच गई क्योंकि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया. यह गलत है"

जनसुनवाई के दौरान मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी अंजलि ने कहा, "यह गलत है. जनसुनवाई का अधिकार सभी को है. अगर कोई धोखेबाज़ उन्हें थप्पड़ मार सकता है, तो यह बहुत बड़ी बात है. मैं वहीं थी. वह व्यक्ति बोल रहा था और उसने अचानक थप्पड़ मार दिया. पुलिस उसे ले गई है."

बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सुरक्षा कारणों से राज निवास मार्ग दोनों तरफ से बैरकेडिंग लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया. वहीं, दिनभर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों की आवाजाही जारी है. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है.

