चौथा नेशनल ट्रांसजेंडर अवार्ड: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया समुदाय के लिए बोर्ड गठन का ऐलान

चौथा नेशनल ट्रांसजेंडर अवार्ड ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 29, 2025 at 8:24 PM IST | Updated : September 29, 2025 at 8:30 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी में आयोजित चौथे नेशनल ट्रांसजेंडर अवार्ड ने न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के गौरवशाली कार्यों को सम्मानित किया बल्कि समाज में समावेशिता और सशक्तिकरण का नया संदेश भी दिया. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं और समुदाय के उत्थान के लिए कई घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने वादा किया कि दिल्ली सरकार अब ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी. इस बोर्ड में न केवल सरकारी प्रतिनिधि बल्कि समुदाय से जुड़े लोग भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं, कलाकारों और समाजसेवियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने शिक्षा, कला, रोजगार और अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. समुदाय के लिए बोर्ड गठन का ऐलान: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर की अवधारणा सदियों से पूजनीय रही है. हमारे ग्रंथों में शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में मान्यता दी गई है. उसी रूप में आज आप सब भी समाज के लिए प्रेरणा हैं. आप हमारे शहर की धड़कन हैं. उन्होंने कहा मैं आपकी बहन के रूप में मुख्यमंत्री बनी हूं. आपके दुख-दर्द को समझना और उसका समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है. हम सब मिलकर काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ट्रांसजेंडर अपनी पहचान के कारण भेदभाव का शिकार न हो. ट्रांसजेंडर समुदाय (ETV Bharat)

