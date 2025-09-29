चौथा नेशनल ट्रांसजेंडर अवार्ड: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया समुदाय के लिए बोर्ड गठन का ऐलान
नई दिल्ली: राजधानी में आयोजित चौथे नेशनल ट्रांसजेंडर अवार्ड ने न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के गौरवशाली कार्यों को सम्मानित किया बल्कि समाज में समावेशिता और सशक्तिकरण का नया संदेश भी दिया. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं और समुदाय के उत्थान के लिए कई घोषणाएं कीं.
मुख्यमंत्री ने वादा किया कि दिल्ली सरकार अब ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी. इस बोर्ड में न केवल सरकारी प्रतिनिधि बल्कि समुदाय से जुड़े लोग भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं, कलाकारों और समाजसेवियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने शिक्षा, कला, रोजगार और अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
समुदाय के लिए बोर्ड गठन का ऐलान: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर की अवधारणा सदियों से पूजनीय रही है. हमारे ग्रंथों में शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में मान्यता दी गई है. उसी रूप में आज आप सब भी समाज के लिए प्रेरणा हैं. आप हमारे शहर की धड़कन हैं. उन्होंने कहा मैं आपकी बहन के रूप में मुख्यमंत्री बनी हूं. आपके दुख-दर्द को समझना और उसका समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है. हम सब मिलकर काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ट्रांसजेंडर अपनी पहचान के कारण भेदभाव का शिकार न हो.
कई ट्रांसजेंडर अन्याय का शिकार होते हैं: महाराष्ट्र से आई डॉ. शिवलक्ष्मी को नेशनल ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा कि आज भी कई ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जजमेंट 2019 को नहीं जानते हैं. इसी कारण वे अन्याय का शिकार होते हैं और न्याय पाने में उन्हें कठिनाई होती है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और व्यक्तिगत प्रयासों से उन्होंने 50-60 से अधिक महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को न्याय दिलाने में मदद की है.
ट्रांसजेंडर्स को मुख्यधारा में लाना लक्ष्य: महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की को-वाइस प्रेसिडेंट डॉ. सान्वी जेठवानी को सेवा सम्मान अवार्ड मिला. शास्त्रीय नृत्यांगना और समाजसेवी जेठवानी सतरंग सेवा संस्था के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और आरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ट्रांसजेंडर्स को मुख्यधारा में लाना और उनके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.
यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य सलाहकार देविका देवेंद्र एस. मंडलानी को अर्धनारीश्वर अवार्ड से नवाजा गया. मंडलानी पिछले 20 वर्षों से कला और समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि पूरे समुदाय के योगदान की पहचान है.
ट्रांसजेंडर समाज की वरिष्ठ समाजसेवी आचार्य महामंडळीय लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने कहा कि इस अवार्ड समारोह का उद्देश्य उन ट्रांसजेंडर्स को आगे लाना है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं. यह मंच हमारे लोगों को प्रोत्साहन देता है और यह संदेश देता है कि हम भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं. हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं.
