देश-विदेश के छात्रों के लिए शिक्षा का हब बनेगी दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि अंबेडकर विश्वविद्यालय सहित पूरे दिल्ली के विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय और उत्कृष्ट बनाया जाए. हमारा उद्देश्य देश और विदेश के छात्र इसे अपने अध्ययन के लिए प्राथमिकता दें. उन्होंने साफ किया कि विश्वविद्यालय में हर प्रकार के संसाधन, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च गुणवत्ता वाली फैकल्टी और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि हर छात्र को श्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अनुभव मिल सके.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित ‘सेवा पखवाड़े’ के अंतर्गत शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्मपुरा स्थित डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में नव-निर्मित स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमत्री ने दोहरया कि दिल्ली को देश और विदेश के छात्रों के लिए शिक्षा का हब बनाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है. इस अवसर पर सांसद बासुरी स्वराज, दिल्ली सरकार के शहरी विकास व शिक्षा मंत्री आशीष सूद सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिसर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही सुषमा स्वराज जैसे महान नेताओं की स्मृति में और उनकी सेवा भावना को सम्मानित करते हुए तैयार किया गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी दिल्ली सरकार ऐसे ही प्रतिष्ठित परिसर और योजनाएं स्थापित करती रहेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हों. मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली को देश और विदेश के छात्रों के लिए शिक्षा का हब बनाना है. उनका उद्देश्य है कि दिल्ली के विश्वविद्यालय इतने आधुनिक और समृद्ध हों कि कोई भी छात्र वैश्विक स्तर पर यहां पढ़ाई करने के लिए आए. उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों से आह्वान किया कि वे मिलकर इसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय बनाने में योगदान दें.

शिक्षा भविष्य के राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा निवेश: आशीष सूद

वहीं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भवन केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि शिक्षा, चरित्र निर्माण और आधुनिक कौशल विकास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि अंबेडकर विश्वविद्यालय की शुरुआत 2008 में केवल 19 विद्यार्थियों के साथ हुई थी और आज यहां 5500 से अधिक छात्र 73 विभिन्न प्रोग्रामों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

शिक्षा का हब बनेगी दिल्ली (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई बड़े पहलों का उल्लेख किया, जिनमें चार वर्षीय प्रोग्राम, इंटर्नशिप, ऑन-जॉब ट्रेनिंग, एआई मॉडल और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण शामिल हैं. इसके अलावा, छात्रों को रोजगार देने वाले नागरिक बनने के लिए विश्वविद्यालय ने सात स्लम क्लस्टर्स और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास, 23 हेक्टेयर वेटलैंड की पुनर्स्थापना और स्टार्टअप इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसी गतिविधियों की भी शुरुआत की है. शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी सरकार शिक्षा को भविष्य में राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा निवेश मानती है और इसे प्राथमिकता देते हुए हर तरह की सुविधाए देने के लिए संकल्पित है. ऐसे में आज का यह नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद भवन छात्रों के व्यक्तित्व विकास, उद्यमिता, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा. उन्होंने कहा कि यह पहल विकसित दिल्ली 2047 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

