नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए कोई स्थाई आवास नहीं है, जबकि अन्य सभी राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए स्थाई आवास की व्यवस्था है. दिल्ली में समय-समय पर मुख्यमंत्री को अलग-अलग जगह पर आवास आवंटित होते रहे हैं. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जहां अपने 15 साल के कार्यकाल में लंबे समय तक तिलक लेन स्थित बंगले में रहीं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए सिविल लाइंस फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रहे. केजरीवाल द्वारा अपने बंगले के रेनोवेशन में बड़े घोटाले के आरोप लगने के बाद उस बंगले को जांच के चलते सील कर दिया गया था.

भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल का नाम देकर के चुनावी मुद्दा बनाया था. इसकी वजह से भाजपा ने साफ कर दिया कि उनका मुख्यमंत्री उस बंगले में नहीं रहेगा, जिसमें केजरीवाल रहते थे. इससे साफ हो गया था कि रेखा गुप्ता के लिए कोई और बंगला आवंटित होगा.

मिली जानकारी के अनुसार सीएम ने नई दिल्ली इलाके में अपने लिए बंगला आवंटित करने की इच्छा जताई थी. लेकिन, नई दिल्ली इलाके का कोई भी बंगला दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के पास नहीं था. इसलिए सीएम को दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राजनिवास मार्ग वाले बंगले ही आवंटित किए गए. सीएम रेखा गुप्ता को दो महीने पहले राज निवास मार्ग स्थित 1/8 और 2/8 एड्रेस के दो बंगले आवंटित किए गए. जिस परिसर में सीएम को आवंटित बंगले स्थित हैं, उस परिसर में दो अन्य बंगले भी हैं. यानी एक ही परिसर के अंदर कुल चार बंगले स्थित हैं. रेखा गुप्ता से पहले इन बंगलों में दिल्ली सरकार के मंत्री रहते आए हैं.

सीएम को आवंटित इन दो बंगलों में से एक में उनके आवास और एक में कैंप कार्यालय बनाया गया है. सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह जनसुनवाई के दौरान राज निवास मार्ग स्थित बंगले पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है. इसके चलते उनकी सिक्योरिटी का ऑडिट किया गया. इससे खुलासा हुआ है कि जिस परिसर में उनका निवास और कैंप ऑफिस है, वहां और उसके आसपास के एरिया को लेकर कई तरह की खामियां पाई गई है. इससे किसी बड़े खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस ऑडिट रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, ताकि भविष्य में सीएम की सिक्योरिटी चाक-चौबंद रहे.

सीएम के बंगले के बगल में मंत्री का बंगला

भाजपा विधायक डॉ अनिल गोयल ने बताया कि सीएम के बंगले के बगल में बंगला नंबर 3/8 समाज कल्याण मंत्री रवि इंद्रराज सिंह की है. बंगला नंबर 4/8 विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को आवंटित हैं. चारों बंगले एक ही कॉम्प्लेक्स में हैं. उन्होंने बताया कि पता चला है कि सीएम के बंगलों की सिक्योरिटी ऑडिट में बड़ी खामी यह सामने आई कि चारों घरों के लिए प्रवेश और निकास का गेट एक ही है. यानी सीएम आवास और जनसेवा सदन में जाने वालों के अलावा मंत्री, डिप्टी स्पीकर से मिलने वाले और सर्वेट क्वार्टर में जाने वाले इन्हीं एंट्री-एग्जिट गेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये एक तरह से आम रास्ता बन गए हैं. इस वजह से हर किसी पर बारीकी से निगरानी रखने में चूक की आशंका रहती है.

सीएम की सुरक्षा में खतरा

उन्होंने कहा कि इस परिसर के सामने रोड सिर्फ एक ही है. कोई रेकी करता है तो यह आसानी से पता चल जाएगा कि सीएम या कोई वीआईपी जो आने वाले हैं उसी रोड और गेट से आना और जाना करेगा. इस वजह से सिक्योरिटी पर कभी भी संकट खड़ा हो सकता है. भाजपा विधायक ने कहा कि परिसर की चारदीवारी काफी नीची है, जिससे कूद कर कोई भी आसानी से भीतर जा सकता है. यह भी बात सिक्योरिटी जांच में देखी गई है. कॉम्प्लेक्स के तीनों तरफ प्राइवेट अपार्टमेंट हैं, जिस तरफ से लगातार निगरानी रख पाना सिक्योरिटी स्टाफ के लिए मुश्किल होता है. डॉ अनिल गोयल ने कहा कि सिक्योरिटी ऑडिट में यह भी खुलासा हुआ है कि सीएम आवास के भीतर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुरानी तकनीक वाले हैं. इसलिए सुरक्षा ऑडिट के बाद सीएम की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए और भी कदम उठाए जा सकते हैं.

सीएम से पहले आप को आवंटित थे ये बंगले

बता दें कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से पहले यह चारों सरकारी बंगले आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन और राजकुमार आनंद को आवंटित थे. राजकुमार आनंद ने बीच में ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और बंगला खाली कर दिया था. वहीं, सत्येंद्र जैन ने जेल जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने भी बंगला खाली कर दिया था. अब भाजपा सरकार बनने के बाद इन बंगलों को फिर से सीएम, मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष को आवंटित किया गया है.

एक ही मार्ग पर एलजी हाउस और सीएम हाउस

जिस रोड पर सीएम को आवास आवंटित किया गया है, उस रोड को राज निवास मार्ग के नाम से जाना जाता है. उस रोड पर बहुत पुराने समय से एलजी का स्थाई आवास है. इसी वजह से इस रोड को राज निवास मार्ग नाम दिया गया है. साथ ही आवास वाले रोड के पीछे वाले रोड पर एलजी का सचिवालय (कार्यालय) है. पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित फ्लैग स्टा रोड वाले सरकारी बंगले में रहते थे, इस वजह से एलजी हाउस और सीएम आवास के लिए अलग-अलग रोड थी.

टाइप 7 का है सीएम को आवंटित बंगला

बता दें कि देश के अन्य मुख्यमंत्रियों को राज्यों में आवास के लिए टाइप-8 बंगला अलॉट किया जाता है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता को टाइप-7 का बंगला अलॉट किया गया है. वैसे टाइप-8 के बंगले में पांच बेडरूम तो टाइप-7 में चार बेडरूम होते हैं. यही एक अंतर दोनों में रहता है. इसके अलावा दोनों तरह के घरों में सर्वेट क्वार्टर, लॉन और गैरेज भी होते हैं.

