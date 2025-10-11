सीएम रेखा गुप्ता ने कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सौंपे एक करोड़ रुपए के चेक, पीड़ितों के छलके आंसू
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की.
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि (ex gratia) प्रदान की और कहा कि यह वित्तीय सहायता उनकी "सेवा, त्याग और समर्पण" के प्रति "दिल्ली सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक" है.
CM गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता कोविड-19 महामारी के दौरान जब सब कुछ ठप्प हो गया था, तब अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे. उन्होंने कहा, "सेवा और समर्पण की इसी भावना ने हजारों लोगों की जान बचाई. दिल्ली सरकार उन कर्मयोगियों के परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी."
आज दिल्ली सचिवालय में 11 दिवंगत फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों से मिलकर उनसे संवाद किया।
कोरोना योद्धाओं के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान सीएम ने उन्हें भविष्य में दिल्ली सरकार की ओर से सहायता का आश्वासन दिया. जिन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो अधिकारियों के परिजन भी शामिल थे.
कोरोना योद्धाओं के परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु वितरण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए जून में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह की एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया था. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "ये केवल चेक नहीं हैं, बल्कि सेवा, त्याग और समर्पण के लिए दिल्ली सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक हैं." उन्होंने राहत प्रदान करने में "उदासीनता" पर खेद व्यक्त किया.
दिल्ली सचिवालय में एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी सरकार किसी भी मानव जीवन के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकती. फिर भी, ऐसे परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करना उनका नैतिक कर्तव्य है.
इन लोगों के परिवारों को बांटे गए चेक
- वी नांगथानलियन (व्यापार एवं कर विभाग)
- राज बाला गर्ग (जीटीबी अस्पताल)
- बबीता (सीबीपीएसीएस)
- रोहन जोशी (एमसीडी)
- डॉ. रविंदर कुमार गोयल (डीजीएचएस)
- अनियाम्मा रेजी (एमएएमसी)
- बिस्वजीत दास (डीटीसी)
- राजेश कुमार (शिक्षा विभाग)
- डॉ. नवीन राम (बीएसएफ)
- डॉ. विजय सिंह राजन (बीएसएफ)
- अरुण सूद (डीएचएस) के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की गई.
सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन परिवारों को उनका वाजिब हक दिलाने और उनके प्रियजनों की विरासत का सम्मान करने के लिए यह न्यायोचित और सहानुभूतिपूर्ण कदम उठाया है.
