ETV Bharat / state

सीएम रेखा गुप्ता ने कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सौंपे एक करोड़ रुपए के चेक, पीड़ितों के छलके आंसू

दिल्ली की मुख्यमंत्री ( SOURCE: X @CMODELHI )

By PTI Published : October 11, 2025 at 10:01 PM IST | Updated : October 11, 2025 at 10:20 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि (ex gratia) प्रदान की और कहा कि यह वित्तीय सहायता उनकी "सेवा, त्याग और समर्पण" के प्रति "दिल्ली सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक" है. CM गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता कोविड-19 महामारी के दौरान जब सब कुछ ठप्प हो गया था, तब अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे. उन्होंने कहा, "सेवा और समर्पण की इसी भावना ने हजारों लोगों की जान बचाई. दिल्ली सरकार उन कर्मयोगियों के परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी." कोरोना योद्धाओं के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान सीएम ने उन्हें भविष्य में दिल्ली सरकार की ओर से सहायता का आश्वासन दिया. जिन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो अधिकारियों के परिजन भी शामिल थे.

Last Updated : October 11, 2025 at 10:20 PM IST