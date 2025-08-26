ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए, स्कूल बसों को भी होना चाहिए इलेक्ट्रिक: सीएम रेखा गुप्ता - ELECTRIC VEHICLE BUS IN SCHOOL

दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय, लोधी एस्टेट में सीएम रेखा गुप्ता ने ईवी बस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 4:28 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 4:46 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोदी स्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा का शुभारंभ किया. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रही.

विद्यालय ने पेश किया प्रेरणादायी उदाहरण

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल विद्यालय ने इलेक्ट्रिक बस बेड़े में शामिल होकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। इस कदम से बच्चों की यात्रा और भी सुरक्षित व आधुनिक होगी. साथ ही दिल्ली को स्वच्छ वायु और हरित भविष्य की राह मिलेगी. उन्होंने विद्यालय की इस उपलब्धि पर प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर्स की सराहना की.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश हरित भारत, स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है. हमारी सरकार शीघ्र ही सभी स्कूलों में ग्रीन प्रतियोगिताएं शुरू करेगी, ताकि हर बच्चा प्रकृति, स्वच्छता और सतत विकास को अपने जीवन का हिस्सा बना सके. साथ ही विद्यालयों को इलेक्ट्रिक बस सेवा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

'देश को साफ स्वच्छ सुंदर रखना ही देशभक्ति है': दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल स्कूल के द्वारा की गई है. दिल्ली को पर्यावरण को बेहतर बनाना है. दिल्ली में हमें अपने बच्चों को साफ और स्वच्छ हवा देनी है. स्कूल ने बहुत अच्छा सोचा है, बाकी स्कूल को भी इलेक्ट्रिक फ्लीट पर लाने का प्रयास करेंगे, दिल्ली सरकार ये तय करेगी कि हर स्कूल में प्रतियोगिता रखेंगे, जहां पर्यावरण के संरक्षण की प्रेरणा और मुहिम चलाई जाए. स्कूल बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल कर रही है. ये पहल बहुत ही अच्छी है, दिल्ली सरकार ने भी इसमें सहयोग किया है. देशभक्ति का सही मायने, हम अपने देश को साफ स्वच्छ सुंदर रखे.

सीएम ने कहा कि पूरी दिल्ली को प्रदूषण फ्री करने का हमारा प्रण हैं और हम परिवहन की पूरी फील्ट को इलेक्ट्रिक पर ला रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है. हमने सरदार पटेल स्कूल के साथ दिल्ली सरकार की बसों को जोड़ा है और अब बच्चों को ये बस स्कूल से उनके घर तक पहुंचाएगी. ये प्रदूषण फ्री बस बच्चों को घर तक लेकर जाएगी और ये लो फोर है, इसमें एसी है तो बच्चे बड़े खुश हैं. तो ये सारी चीजें दिल्ली के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है.

ये भी पढ़ें :

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोदी स्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा का शुभारंभ किया. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रही.

विद्यालय ने पेश किया प्रेरणादायी उदाहरण

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल विद्यालय ने इलेक्ट्रिक बस बेड़े में शामिल होकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। इस कदम से बच्चों की यात्रा और भी सुरक्षित व आधुनिक होगी. साथ ही दिल्ली को स्वच्छ वायु और हरित भविष्य की राह मिलेगी. उन्होंने विद्यालय की इस उपलब्धि पर प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर्स की सराहना की.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश हरित भारत, स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है. हमारी सरकार शीघ्र ही सभी स्कूलों में ग्रीन प्रतियोगिताएं शुरू करेगी, ताकि हर बच्चा प्रकृति, स्वच्छता और सतत विकास को अपने जीवन का हिस्सा बना सके. साथ ही विद्यालयों को इलेक्ट्रिक बस सेवा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

'देश को साफ स्वच्छ सुंदर रखना ही देशभक्ति है': दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल स्कूल के द्वारा की गई है. दिल्ली को पर्यावरण को बेहतर बनाना है. दिल्ली में हमें अपने बच्चों को साफ और स्वच्छ हवा देनी है. स्कूल ने बहुत अच्छा सोचा है, बाकी स्कूल को भी इलेक्ट्रिक फ्लीट पर लाने का प्रयास करेंगे, दिल्ली सरकार ये तय करेगी कि हर स्कूल में प्रतियोगिता रखेंगे, जहां पर्यावरण के संरक्षण की प्रेरणा और मुहिम चलाई जाए. स्कूल बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल कर रही है. ये पहल बहुत ही अच्छी है, दिल्ली सरकार ने भी इसमें सहयोग किया है. देशभक्ति का सही मायने, हम अपने देश को साफ स्वच्छ सुंदर रखे.

सीएम ने कहा कि पूरी दिल्ली को प्रदूषण फ्री करने का हमारा प्रण हैं और हम परिवहन की पूरी फील्ट को इलेक्ट्रिक पर ला रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है. हमने सरदार पटेल स्कूल के साथ दिल्ली सरकार की बसों को जोड़ा है और अब बच्चों को ये बस स्कूल से उनके घर तक पहुंचाएगी. ये प्रदूषण फ्री बस बच्चों को घर तक लेकर जाएगी और ये लो फोर है, इसमें एसी है तो बच्चे बड़े खुश हैं. तो ये सारी चीजें दिल्ली के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है.

ये भी पढ़ें :

Last Updated : August 26, 2025 at 4:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT DELHI CHIEF MINISTER REKHA GUPTAELECTRIC BUS SARDAR PATEL VIDYALAYAELECTRIC VEHICLE BUS IN SCHOOL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.