जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छापा, हिरासत में DGM दीपक लांबा, दिल्ली CBI का एक्शन - JABALPUR ORDNANCE FACTORY ACTION

जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दिल्ली सीबीआई टीम की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी जनरल मैनेजर दीपक लांबा को हिरासत में लिया.

JABALPUR ORDNANCE FACTORY ACTION
जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छापा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 1:11 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 1:27 PM IST

जबलपुर: दिल्ली सीबीआई टीम ने जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई की. टीम ने कार्रवाई के दौरान कई रिकॉर्ड बरामद किए हैं. इसके साथ ही फैक्ट्री में पदस्थ डिप्टी जनरल मैनेजर दीपक लांबा को सीबीआई ने हिरासत में लिया है. दीपक लांबा पर आरोप है कि उन्होंने नागपुर में रहते हुए अपने रिश्तेदार की निजी स्वामित्व वाली फर्म को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया है. यह शिकायत नागपुर की अंबाझरी की आयुध निर्माणी के विजिलेंस ऑफिसर ने की थी.

भ्रष्टाचार का आरोप, दिल्ली से आई CBI

सीबीआई टीम डिप्टी जनरल मैनेजर दीपक लांबा को अपने साथ दिल्ली लेकर गई है. बताया जा रहा है कि दिल्ली से आई टीम दो दिनों तक जबलपुर में रही. उन्होंने दीपक लांबा से बातचीत की और दस्तावेज की जांच की. सीबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि "दीपक लांबा 2 माह पहले नागपुर की आयुध निर्माणी अंबाझरी से जबलपुर ट्रांसफर होकर आए थे. नागपुर में उन्होंने अपने रिश्तेदार मोहित थोलिया की फर्म को सप्लाई का ठेका दिया था.

JABALPUR GREY FOUNDRY ORDNANCE
DGM दीपक लांबा (ETV Bharat)

CBI ने चार स्थानों पर की कार्रवाई

इस फर्म को नियम विरुद्ध तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है. इस फर्म में दीपक लांबा के कई रिश्तेदार पार्टनर हैं. दीपक लांबा ने नियम कायदों को ताक पर रखकर कई बार इस फर्म में पैसे ट्रांसफर किए हैं. सीबीआई ने कुल 4 स्थानों पर छापा मारा है. नागपुर, दिल्ली और जबलपुर में दीपक लांबा के घर और दफ्तर पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान सीबीआई को कई आपत्तिजनक डाक्यूमेंट और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं."

JABALPUR ORDNANCE CORRUPTION
सीबीआई प्रेस विज्ञप्ति (CBI Press Release)

जबलपुर ग्रे फाउंडरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्रवाई

गौरतलब है कि जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया 1942 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कई गई थी. इस फैक्ट्री में भारतीय सेना के लिए जरूरी सामान बनाए जाते हैं. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, व्हीकल फैक्ट्री खमरिया, गन गेराज फैक्ट्री खमरिया और ग्रे आइरन फाउंडरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये 4 फैक्ट्रियां जबलपुर में हैं. वहीं सीबीआई ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यह कार्रवाई की है. जिसके डीजीएम को हिरासत में लिया है.

हालांकि सीबीआई ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि दीपक लांबा ने मोहित से क्या-क्या खरीदा था? यह भ्रष्टाचार कितने पैसों का है. जो सामान मोहित की फर्म से खरीदा गया है. वह किस उपयोग का था.

