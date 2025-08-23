ETV Bharat / state

दिल्ली में भव्य छठ पूजा की तैयारी! मंत्री कपिल मिश्रा ने की बैठक, दिए खास दिशा निर्देश - MEETING FOR CHHATH PUJA 2025

सभी सम्बंधित विभागों को समन्वय कर छठ पर्व की तैयारियां समय से पूर्व करने के निर्देश दिए गए हैं-मंत्री कपिल मिश्रा

Etv Bharat
मंत्री कपिल मिश्रा ने की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 12:26 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार देर शाम छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में राजधानी के विभिन्न हिस्सों से आईं 20 से अधिक छठ समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक का उद्देश्य था छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और आयोजन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना.

कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस बार दिल्ली में छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस आयोजन को सफल और भव्य बनाने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी. साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. मंत्री ने सभी सम्बंधित विभागों को छठ पर्व की भव्य तैयारियां समय से पूर्व पूरी करने के भी निर्देश दिए.

बैठक में शामिल हुए छठ पूजा समितियों के प्रतिनिधि
बैठक में उपस्थित छठ पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए. प्रतिनिधियों में प्रमुख रूप से छठी मैया फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप दुबे ने केंद्र सरकार द्वारा उनकी मांग पर छठ पूजा को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कदम उठाने की जानकारी मंत्री कपिल मिश्रा को दी.

इस दौरान उन्होंने छठ पूजा को लेकर अपने सुझावों से संबंधित एक ज्ञापन भी छठी मैया फाउंडेशन की ओर से मंत्री कपिल मिश्रा को सौंपा. सुझावों में अन्य प्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक शिविर लगाने की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त पानी के टैंकर भेजना, घाटों की सफाई एवं पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम की व्यवस्था करना, घाटों को समय से पहले तैयार करना शामिल रहा.

बैठक के अंत में कपिल मिश्रा ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार सभी आवश्यक सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी एवं उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में छठ महापर्व श्रद्धा, गरिमा और भव्यता के साथ मनाया जाए और हरेक श्रद्धालु को सुगमता और सुविधा का अनुभव हो. कपिल मिश्रा ने सभी घाटों को नवरात्रों से पूर्व तैयार करने का आश्वासन दिया.

ये भी पढ़ें- छठ और दिवाली पर बिहार जाना होगा आसान, रेलवे, एयरलाइंस और बसों ने किया बड़ा इंतजाम

ये भी पढ़ें- 'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार देर शाम छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में राजधानी के विभिन्न हिस्सों से आईं 20 से अधिक छठ समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक का उद्देश्य था छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और आयोजन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना.

कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस बार दिल्ली में छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस आयोजन को सफल और भव्य बनाने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी. साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. मंत्री ने सभी सम्बंधित विभागों को छठ पर्व की भव्य तैयारियां समय से पूर्व पूरी करने के भी निर्देश दिए.

बैठक में शामिल हुए छठ पूजा समितियों के प्रतिनिधि
बैठक में उपस्थित छठ पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए. प्रतिनिधियों में प्रमुख रूप से छठी मैया फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप दुबे ने केंद्र सरकार द्वारा उनकी मांग पर छठ पूजा को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कदम उठाने की जानकारी मंत्री कपिल मिश्रा को दी.

इस दौरान उन्होंने छठ पूजा को लेकर अपने सुझावों से संबंधित एक ज्ञापन भी छठी मैया फाउंडेशन की ओर से मंत्री कपिल मिश्रा को सौंपा. सुझावों में अन्य प्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक शिविर लगाने की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त पानी के टैंकर भेजना, घाटों की सफाई एवं पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम की व्यवस्था करना, घाटों को समय से पहले तैयार करना शामिल रहा.

बैठक के अंत में कपिल मिश्रा ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार सभी आवश्यक सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी एवं उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में छठ महापर्व श्रद्धा, गरिमा और भव्यता के साथ मनाया जाए और हरेक श्रद्धालु को सुगमता और सुविधा का अनुभव हो. कपिल मिश्रा ने सभी घाटों को नवरात्रों से पूर्व तैयार करने का आश्वासन दिया.

ये भी पढ़ें- छठ और दिवाली पर बिहार जाना होगा आसान, रेलवे, एयरलाइंस और बसों ने किया बड़ा इंतजाम

ये भी पढ़ें- 'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH POOJA COMMITTEESKAPIL MISHRACHHATH PUJA 2025 IN DELHIDELHI CHHATH PUJA ARRANGEMENTSMEETING FOR CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.