दिल्ली की 'ब्रॉडवे रामलीला' है तकनीक और संस्कृति का अनूठा मेल, जानें इस बार क्या होगा खास

ब्रॉडवे रामलीला की तरफ से कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ताकि दर्शकों का आनंद दोगुना हो. जानें इस बार क्या है खास..

दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला
दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला (ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 6:10 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में हर साल विभिन्न स्थानों पर रामलीला का मंचन किया गाया जाता है. हर रामलीला अपने आप में अनूठी और अपना अलग इतिहास समेटे हुए होते है. यही अनूठापन और लोगों की आस्था लोगों को बड़ी तादाद में अपनी और खींच लाती है. इन्हीं में से एक है पश्चिमी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा में आयोजित होने वाली ब्रॉडवे संपूर्ण रामलीला.

सन् 1997 में पहली बार यहां रामलीला का मंचन किया गया था. खास बात यह है कि यहां रामालीला का मंचन गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पर नहीं, बल्कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित होता है. इतना ही नहीं, यहां रामायण को नृत्य और संगीत शैलियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिससे विशेषकर कला प्रेमी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं. रामलीला की प्रस्तुति 3 से 4 घंटे की होती है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर भरत मिलाप तक के प्रसंग का प्रदर्शन किया जाता है. यह रामलीला तकनीक और संस्कृति के अनूठे मेल का प्रदर्शन करती है.

जानें क्यों खास है दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला (ETV Bharat)

'दादा जी' के संवाद से शुरू होगी रामलीला: आयोजित होने वाली ज्यादातर रामलीलाएं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामायण पर आधारित होती हैं. लेकिन, पश्चिमी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा में आयोजित होने वाली ब्रॉडवे संपूर्ण रामलीला. वहीं इस बार आयोजकों ने इसे और खास बनाने का प्रयास किया है. ब्रॉडवे रामलीला के प्रधान राजेंद्र मित्तल ने ईटीवी भारत को बताया कि इस बार यह रामलीला 4 घंटे की होगी. रामायण के साथ भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रचार बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए इस बार रामलीला की शुरुआत एक दादा जी के संवाद से होगा जो अपने दो पोते लव और कुश को रामायण सुना और समझा रहे होंगे. वहीं रामलीला मैदान में सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है. इसके अलावा मैदान में एंट्री गेट पर भगवान रामलला कि मूवेबल मूर्ति लगाई गई है, जो देखने में काफी आकर्षित है.

कैसे हुई शुरुआत: जब 1997 में यहां रामलीला का मंचन किया गय था, इसमें एक विशेष म्यूजिकल ट्रैक का इस्तेमाल किया गया, जो रामायण से संबंधित था. इसके बाद इसी ट्रैक में सुधार करते हुए राजेंद्र मित्तल ने 1998 में पहली बार दिल्ली के जनकपुरी में संपूर्ण रामलीला का नृत्य नाटिका और संगीतमय मंचन शुरू किया. इस बारे में राजेंद्र मित्तल बताते हैं, समय के बदलाव के साथ उस ट्रैक में भी कई सुधार किए गए, क्योंकि वह काफी पुराना था. नई पीढ़ी को ध्यान में रख कर इसको फिर से लिखा गया और ग्राफिक्स और म्यूजिक आदि तैयार किए गए.

रामलीला के लिए रिहर्सल करते हुए कलाकार
रामलीला के लिए रिहर्सल करते हुए कलाकार (ETV Bharat)

उदित नारायण से कराया गया रिकॉर्ड: उन्होंने बताया, इसको तैयार होने में पूरे 4 साल का समय लगा और 2014 से इसी नए ट्रैक पर मंचन हो रहा है. इसका टाइटल ट्रैक मशहूर सिंगर उदित नारायण द्वारा रिकॉड करवाया गया. वहीं रावण पर आधारित गीत को कैलाश खेर ने गाया है. इसके अलावा मुकेश खन्ना ने महर्षि वाल्मीकि की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है. इसमें इस्तेमाल हुए संगीत को चन्द्र कमल ने दिया है. कलाकारों का निर्देशन ब्रॉडवे रामलीला के डायरेक्टर और मशहूर कलाकार शशिधरण नायर द्वारा किया जाता है. इन्होंने 30 वर्षों तक भारतीय कला केंद्र में निर्देशन किया है. संगीतमय नृत्यनाटिका पूर्ण मंचन में 18 मूल ट्रैक शामिल हैं.

जोड़े गए नए प्रसंग: ब्रॉडवे रामलीला की क्यूरोग्राफर पपिहा देसाई ने बताया कि इस वर्ष 70 कलाकार ब्रॉडवे रामलीला में भाग ले रहे हैं. इसमें सभी कलाकार नृत्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. इस वर्ष के सूत्रधार एक दादा जी के रूप में हैं, जो अपने दो पोतों को रामायण की कथा सुना रहे हैं और इसको वर्तमान के परिपेक्ष्य के साथ जोड़ते नजर आएंगे. इसके अलावा इसमें कुछ नए प्रसंगों को भी जोड़ा गया है. इस बार श्रीराम की भेंट परशुराम जी से वन में होगी, जैसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया है. वहीं संगीतमय नृत्य नाटिका रामलीला के लिए कलाकारों पहले एक ऑडिशन से गुजरना पड़ता है. इसके बाद चयन होता है और करीब 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसका प्रस्तुतिकरण मंच पर किया जाता है.

रामलीला समिति हर बार मंचन को भव्य बनाने पर रहती है केंद्रित
रामलीला समिति हर बार मंचन को भव्य बनाने पर रहती है केंद्रित (ETV Bharat)

LED और ग्राफिक्स का चमत्कार: ब्रॉडवे रामलीला न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे शो की तरह आयोजित की जाती है. इसमें अत्याधुनिक 3डी स्टेज डिजाइन, आधुनिक ग्राफिक डिजाइन और लेटेस्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है. रामलीला के ग्राफिक डिजाइनर सौरभ मित्तल ने बताया कि शुरुआती दिनों में एक प्रोजेक्टर की मदद से इसका मंचन किया जाता है, लेकिन तकनीकी के बदलते दौर के साथ ब्रॉडवे रामलीला में भी कई बदलाव आए. इसके लिए कई नए टेक्नीशियन को हायर किया गया. साथ ही मंचन के मुताबिक ग्राफिक डिजाइन किए. हर वर्ष इसमें कई नए बदलाव किए जाते हैं, जैसे पहले रावण और जटायू के युद्ध को असल कलाकार प्रस्तुत करते थे, वहीं इस बार जटायू को LED की मदद से तैयार किया गया है, जो रावण रूपी कलाकार से युद्ध करता नजर आएगा.

दादा जी के रोल में नजर आयेंगे रोहित केसरी: इस बार ब्रॉडवे रामलीला में दादा जी का किरदार काफी प्रमुख है. इस किरदार का मंचन रंगमंच क्षेत्र से जुड़े और महसूर एड फिल्म कर चुके रोहित केसरी द्वारा निभाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राजधानी में कई रामलीलाएं होती है, लेकिन ब्रॉडवे रामलीला में मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाना मेरे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है. यह मेरे माता पिता का सपना था जो अब साकार होता नजर आ रहा है. बता दें कि, हर वर्ष 5 दिवसीय ब्रॉडवे रामलीला आयोजन किया जाता था. वहीं इस वर्ष 26 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से 6 दिवसीय ब्रॉडवे रामलीला का प्रस्तुतिकरण पीतमपुरा स्थित नेताजी सुभाष प्लेस में किया जाएगा.

