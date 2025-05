ETV Bharat / state

दिल्ली बीजेपी ने शुरू की सभी 14 जिलों के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, पर्यवेक्षक नियुक्त - DELHI BJP ELECT DISTRICT PRESIDENTS

दिल्ली बीजेपी जल्द चुनेगी 14 जिलों के अध्यक्ष ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 5, 2025 at 12:08 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 12:27 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली बीजेपी ने सभी 14 जिलों के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए जिला पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति कर दी गई है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जिस तरह सभी 14 जिलों में दो दिन पहले 204 मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई, इसी तरह सभी 14 जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी. इस बाबत प्रदेश कार्यालय में संगठन के कार्यशाला का भी आयोजन किया गया और जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में सबको जानकारी दी गई है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला को पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल, प्रदेश सह प्रभारी डॉ अल्का गुर्जर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नागपाल ने अभी जिला पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि दिल्ली बीजेपी ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुऐ सभी 14 जिलों में 204 मंडल अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की है और शेष मंडलाध्यक्ष भी शीघ्र ही निर्वाचित होंगे. इसी के साथ अब पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं में बिना कोई आपसी मतभेद पैदा होने दिए सभी 14 जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी. दिल्ली बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए जिला पर्यवेक्षक (ETV Bharat) की गई थी घोषणा: वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरह बीजेपी में रायशुमारी से मंडलाध्यक्ष और फिर जिलाध्यक्ष का चुनाव होता है उससे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होता है. इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं में संविधान एवं लोकतंत्र के प्रति पूर्ण सम्मान है. दो दिन पहले शनिवार को बीजेपी ने संगठन पर्व के अंतर्गत दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने 204 नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों के नियुक्ति घोषणा की थी.

