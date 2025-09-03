नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दिल्ली के खजुरी चौक पर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में खजूरी चौक पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए. इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. इस दौरान नारेबाजी की गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर कड़ा विरोध जताया गया.

प्रदर्शन में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर समेत भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस नेताओं की अभद्र भाषा से न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान पर भी सीधा प्रहार है.

PM मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में BJP का प्रदर्शन (ETV Bharat)

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि “देश के प्रधानमंत्री को गाली देना और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना कांग्रेस की सोच को उजागर करता है. यह साफ है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती. हम गली-गली जाकर जनता को बताएंगे कि कांग्रेस की असली मानसिकता क्या है.'' वहीं, विधायक अजय महावर ने कहा कि “कांग्रेस का यह कृत्य निंदनीय है. प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान पूरे देशवासियों का अपमान है. जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी. भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस की इस घृणित राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं.''

भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर कड़ा विरोध जताया गया. (ETV Bharat)

खजूरी चौक पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. यूके चौधरी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि “राहुल गांधी और उनकी पार्टी को यह समझना चाहिए कि भारत की जनता ऐसे असभ्य और अमर्यादित व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. प्रधानमंत्री ने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया है और उनकी माता जी का अपमान कर कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी. आज का यह प्रदर्शन कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करेगा. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारे लगाए.

PM मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में खजूरी चौक पर BJP का प्रदर्शन (ETV Bharat)

