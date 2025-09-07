ETV Bharat / state

बाढ़ में डूबा पंजाब, केजरीवाल गुजरात में व्यस्त- दिल्ली भाजपा बोली, ‘भाग जाना केजरीवाल की सोची-समझी चाल’

केजरीवाल को राज्य का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गुजरात भागने का फैसला किया- वीरेंद्र सचदेवा

बाढ़ के बीच गुजरात दौरे के लिए केजरीवाल की आलोचना
बाढ़ के बीच गुजरात दौरे के लिए केजरीवाल की आलोचना (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : September 7, 2025 at 1:16 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: पंजाब में इस समय कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. बाढ़ के कारण पूरा पंजाब त्राहिमाम कर रहा है. इसी क्रम में अब दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बाढ़ प्रभावित पंजाब को मदद देने के बजाय गुजरात जाने के लिए आलोचना की. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बीमारी का हवाला देते हुए, सचदेवा ने तर्क दिया कि केजरीवाल को राज्य का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गुजरात भागने का फैसला किया.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने केजरीवाल पर जनता की बजाय अपने फायदे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "केजरीवाल गुजरात के राजनीतिक दौरे पर हैं. पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है और उसे राज्य सरकार के पूरे सहयोग की ज़रूरत है. केजरीवाल को वहीं रहकर उनकी मदद करनी चाहिए थी. जब तक केजरीवाल दिल्ली में थे, उन्हें दिल्ली की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं था, और अब जब पंजाब के मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, तो वे राज्य का समर्थन करने के बजाय गुजरात भाग गए. लोगों को धोखा देना और भाग जाना उनकी सोची-समझी राजनीतिक चाल है, जिसमें उन्हें अपना फायदा दिखता है."

पंजाब को 5 करोड़ की सहयोग राशि देगी दिल्ली सरकार: बता दें, शनिवार को अरविंद केजरीवाल गुजरात के राजकोट पहुंचे और 9 सितंबर को कपास किसानों के अधिकारों के लिए चोटिला में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे. इस बीच, सचदेवा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पंजाब को 5 करोड़ रुपये की सहायता देने के फैसले की भी सराहना की. उन्होंने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की और 5 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की जो पंजाब मुख्यमंत्री कोष में जाएगी. अगर पंजाब के किसान पीड़ित हैं, तो उनकी मदद करना देश की ज़िम्मेदारी है."

बाढ़ प्रभावित परिवारों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना: सचदेवा ने कहा, "इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की. उनकी यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पंजाब भारी बाढ़ से जूझ रहा है, जिससे व्यापक क्षति हुई है और जान-माल का नुकसान हुआ है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तरी राज्यों में भी इसी तरह के संकट सामने आ रहे हैं, जहाँ अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन ने कई क्षेत्रों को तबाह कर दिया है.''

बता दें कि शनिवार को, पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने बताया कि राज्य में बाढ़ से लगभग 24,930 लोग प्रभावित हुए हैं और 40 गांव जलमग्न हो गए हैं. फ़ाज़िल्का ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में से एक है, जहां 22,652 लोग प्रभावित हुए हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ की सहयोग राशि देगी दिल्ली सरकार, CM रेखा गुप्ता का ऐलान
  2. बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे BJP कार्यकर्ता, CM की मौजूदगी में बनी रणनीति
  3. दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, अधिकारियों को सभी बंदोबस्त करने के सख्त निर्देश जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP PRESIDENT CRITICISES KEJRIWALPUNJAB FLOODFLOOD ALERT IN PUNJABARVIND KEJRIWAL IN GUJARATDELHI BJP ATTACKS KEJRIWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.