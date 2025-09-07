ETV Bharat / state

बाढ़ में डूबा पंजाब, केजरीवाल गुजरात में व्यस्त- दिल्ली भाजपा बोली, ‘भाग जाना केजरीवाल की सोची-समझी चाल’

नई दिल्ली: पंजाब में इस समय कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. बाढ़ के कारण पूरा पंजाब त्राहिमाम कर रहा है. इसी क्रम में अब दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बाढ़ प्रभावित पंजाब को मदद देने के बजाय गुजरात जाने के लिए आलोचना की. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बीमारी का हवाला देते हुए, सचदेवा ने तर्क दिया कि केजरीवाल को राज्य का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गुजरात भागने का फैसला किया.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने केजरीवाल पर जनता की बजाय अपने फायदे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "केजरीवाल गुजरात के राजनीतिक दौरे पर हैं. पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है और उसे राज्य सरकार के पूरे सहयोग की ज़रूरत है. केजरीवाल को वहीं रहकर उनकी मदद करनी चाहिए थी. जब तक केजरीवाल दिल्ली में थे, उन्हें दिल्ली की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं था, और अब जब पंजाब के मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, तो वे राज्य का समर्थन करने के बजाय गुजरात भाग गए. लोगों को धोखा देना और भाग जाना उनकी सोची-समझी राजनीतिक चाल है, जिसमें उन्हें अपना फायदा दिखता है."

पंजाब को 5 करोड़ की सहयोग राशि देगी दिल्ली सरकार: बता दें, शनिवार को अरविंद केजरीवाल गुजरात के राजकोट पहुंचे और 9 सितंबर को कपास किसानों के अधिकारों के लिए चोटिला में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे. इस बीच, सचदेवा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पंजाब को 5 करोड़ रुपये की सहायता देने के फैसले की भी सराहना की. उन्होंने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की और 5 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की जो पंजाब मुख्यमंत्री कोष में जाएगी. अगर पंजाब के किसान पीड़ित हैं, तो उनकी मदद करना देश की ज़िम्मेदारी है."