पहली बार साथ-साथ दिखे भाजपा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जानिए क्या था मौका जिससे राजनीतिक चर्चा हुई तेज - DELHI POLITICS

कांग्रेस महाराष्ट्र-कर्नाटक की बात तो कर रही है, लेकिन दिल्ली में ‘वोट चोरी’ का जिक्र नहीं करती. यह उसका दोहरापन दिखाता है: AAP

साथ-साथ दिखे भाजपा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
साथ-साथ दिखे भाजपा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 6:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मंगलवार को बादली पहुंचे. जहां वह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के पिता स्वर्गीय महेन्द्र यादव की स्मृति में आयोजित एक श्रद्धांजली सभा में सम्मिलित हुए. सचदेवा ने महेन्द्र यादव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि वह अपने जीवनकाल में हमेशा समाज हित में काम किया, जिसके चलते उनकी समाज में एक चौधरी की छवि बनी.

वहीं, देवेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधान महेन्द्र यादव जी एक समाजसेवी थे और समाज सेवा करते हुए लोगों के सहयोग मिलने पर निगम पार्षद भी बने. यादव जी ने जीवन भर समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए काम किया. वह समाज में गरीबों, दलितों, वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा अग्रसर होकर प्राथमिकता के तौर पर काम करते थे. उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया.

वीरेंद्र सचदेवा देवेन्द्र यादव के पिता स्वर्गीय महेन्द्र यादव की श्रद्धांजली सभा में सम्मिलित हुए
वीरेंद्र सचदेवा देवेन्द्र यादव के पिता स्वर्गीय महेन्द्र यादव की श्रद्धांजली सभा में सम्मिलित हुए (ETV Bharat)

देवेन्द्र यादव ने कहा कि आज हम अपने पिता प्रधान महेन्द्र यादव जी के बताए रास्ते पर चलकर वो हर संभव काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे किसी गरीब, जरुरतमंद की मदद की जा सके. सेवाभाव निभाने की परम्परा जो हमें विरासत में मिली है उसको कभी खत्म नहीं होने देंगे. प्रधान महेन्द्र यादव द्वारा शुरु किए गरीब और पिछड़े, एस.सी. छात्रों को वजीफा और पढ़ाई के लिए मदद करने के काम को हम हमेशा जारी रखेंगे.

पहली बार साथ दिखे भाजपा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष: यह पहला मौका था जब वीरेंद्र सचदेवा और देवेंद्र यादव एक साथ दिखे. दोनों प्रदेश अध्यक्षों की एक साथ आई तस्वीर से राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे से नजदीकी की भी चर्चा शुरू हो गई है. इससे पहले देवेंद्र यादव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे. हालांकि, यादव ने इसको लेकर साफ किया था कि उनको शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा की ओर से नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्य सचिव की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला था. वह एक सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए वह कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

आप का आरोप, दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा में सांठगांठ: बता दें कि समय-समय पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस में आपसी सांठगांठ का आरोप लगाती रही है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही थी. इसी क्रम में मंगलवार को भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा मिलीभगत करके चुनाव प्रक्रिया में की जा रही धोखाधड़ी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है.

आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की ‘वोट चोरी’ करने की बड़ी वजह कांग्रेस की खामोशी है. जब आम आदमी पार्टी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से दिल्ली में वोट काटे जाने, गुजरात में हमारे प्रत्याशी को हाउस अरेस्ट करने और चंडीगढ़ में अनिल मसीह द्वारा खुलेआम वोटों से छेड़छाड़ करने का मुद्दा उठाया गया तो कांग्रेस चुप रही. कांग्रेस महाराष्ट्र-कर्नाटक की बात तो कर रही है, लेकिन दिल्ली में ‘वोट चोरी’ का जिक्र नहीं करती. यह उसका दोहरापन दिखाता है. कांग्रेस की इसी खामोशी के चलते बिहार में एसआईआर के जरिए असली वोटर के नाम काटे जा रहे.

