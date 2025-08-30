नई दिल्ली: बिहार में जन अधिकारी रैली के दौरान विपक्ष के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है. इस मामले में पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे बयान न केवल असंवेदनशील हैं, बल्कि देश की गरिमा पर सीधा प्रहार करते हैं.

पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई भाषा का प्रयोग बेहद शर्मनाक: विधायक नेगी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी बेहद शर्मनाक है. उन्होंने इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस प्रकार की भाषा से विपक्ष अपनी हताशा ही जाहिर कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के नेता हैं और उनके परिवार पर इस तरह की टिप्पणी करना राष्ट्र का अपमान करने जैसा है.

बीजेपी विधायक ने थाना मधु विहार में औपचारिक शिकायत कराई दर्ज : इसी मामले को लेकर नेगी ने थाना मधु विहार में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि संबंधित नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने का साहस न कर सके.बीजेपी विधायक नेगी ने कहा कि देश की सुरक्षा और नेतृत्व पर इस तरह के बयान न केवल राजनीति की गरिमा को गिराते हैं, बल्कि आम जनता को भी गुमराह करते हैं. उन्होंने मांग की कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

पीएम मोदी और उनकी मां पर किए अभद्र टिप्पणी को लेकर थाने में दर्ज कराई शिकायत (ETV Bharat)

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ होगी शिकायत दर्ज : वहीं रविंद्र नेगी ने एक और शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. यह शिकायत पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ होगी. दरअसल, महुआ मोइत्रा ने हाल ही में घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था. उन्होंने अमित शाह पर बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

ये भी पढ़ें :