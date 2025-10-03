ETV Bharat / state

एक दशक बाद दिल्ली में साफ हवा से हुई अक्टूबर की शुरुआत, दशहरे के बाद शुक्रवार को AQI रहा संतोषजनक

पर्यावरण मंत्री ने इस बदलाव का श्रेय निरंतर चल रही ज़मीनी कार्रवाई को दिया है.

दिल्ली की हवा हुई साफ
दिल्ली की हवा हुई साफ (PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2025 at 10:13 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली में अक्टूबर की शुरुआत कई सालों बाद साफ हवा के साथ हुई. दशहरे के बाद आमतौर पर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता था, वहीं इस बार दशहरे के बाद शुक्रवार शाम को यानि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 88 (‘संतोषजनक’) दर्ज किया गया है.

ये अक्टूबर के महीने का सबसे स्वच्छ स्तर पर है. नरेला (66) और मुण्डका (76) में भी प्रदर्शन बेहतर रहा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक अक्टूबर महीने का अब तक का सबसे साफ दिन रहा है. यह उस समय हुआ है जब सामान्यतः अक्टूबर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी जाती है.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- “अक्टूबर में संतोषजनक दिन सबसे बड़ा सबूत है कि मैकेनिकल स्वीपिंग, मिस्टिंग, सीएंडडी साइट्स पर धूल नियंत्रण और पुराने कचरे की बायो-माइनिंग जैसे उपाय असर दिखा रहे हैं. यह किसी संयोग का नतीजा नहीं बल्कि लगातार चल रहे 24x7 पर्यावरणीय एक्शन का परिणाम है.

”उन्होंने आगे कहा, साफ़ हवा का यह बदलाव किसी एक कदम का नतीजा नहीं बल्कि कई उपायों के समन्वित क्रियान्वयन का परिणाम है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, सीएंडडी साइट्स पर धूल नियंत्रण, बड़े प्रोजेक्ट्स पर अनिवार्य ऐंटी-स्मॉग गन, पुराने कचरे की बायो-माइनिंग सब सख़्ती से लागू किए जा रहे हैं. हॉटस्पॉट्स पर मिस्टिंग सिस्टम, रियल-टाइम निगरानी, समय पर कचरा संग्रहण और सड़क निर्माण/मरम्मत और सफाई, हर कदम दिल्ली की हवा सुधारने की बड़ी चेन का हिस्सा है. यही वजह है कि परिणाम अब साफ़ और ठोस रूप में सामने आ रहे हैं''.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (SOURCE: ETV BHARAT)
पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली इस साल 1 जनवरी से 3 अक्टूबर 2025 तक 190 साफ हवा वाले दिन दर्ज कर चुकी है. लगभग एक दशक में इस अवधि के लिए सबसे ज़्यादा. इस प्रदर्शन से 2025 उस रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकता है जब साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान 227 दिन दर्ज हुए थे.
  • दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य वजह धूल है. कई अध्ययनों में पता चला है कि शहर में वायु प्रदूषण का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा सड़कों पर उड़ने वाली धूल, निर्माण से उत्पन्न हुई धूल के कारण है.
  • वहीं सड़क की धूल मुख्य रूप से, बिना मरम्मत की सड़कों, खुले फुटपाथों सेंट्रल वर्ज और टूटी-फूटी सड़कों के कारण होती है.
  • इसके अलावा वायु प्रदूषण का लगभग 25 फीसद हिस्सा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण होता है.
  • सॉलिड वेस्ट जलाने से 8 फीसद
  • अन्य राज्यों में पराली जलाने से 26 प्रतिशत प्रदूषण होता है.

5 फीसद चूल्हे, तंदूर और जनरेटर आदि जैसे विविध कार्य को के कारण होता है.

पिछले सालों की तुलना में बेहतर हुए हालात
मालूम हो कि अक्टूबर का महीना आमतौर पर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की शुरुआत का प्रतीक होता है, क्योंकि हवा की गति धीमी होने लगती है और तापमान गिरना शुरू हो जाता है, जिससे प्रदूषक तत्व ज़मीन के पास जमा हो जाते हैं. इसके अलावा, महीने के उत्तरार्ध में पराली जलाने की घटनाएं भी प्रदूषण में योगदान देती हैं. पिछले कुछ वर्षों का मासिक औसत AQI 2015 से 2020 तक अक्टूबर में वायु गुणवत्ता वाला एक भी दिन नहीं था. बीते दशक में अक्टूबर में दिल्ली का प्रदूषण स्तर अधिकतर 200 से 300 के बीच (यानी 'खराब' से 'बहुत खराब' की श्रेणी में) रहा है.
था. वर्ष 2020 में अक्टूबर के मासिक औसत AQI लगभग 265 (बहुत खराब श्रेणी) था.

दशहरे के एक दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली में हुए सफाई कार्य मे इतना निकला कचरा

• हटाया गया कचरा: 10,869 मीट्रिक टन
• सड़कों की सफाई: 6,265 किमी
• उठाया गया सीएंडडी वेस्ट: 2,171 मीट्रिक टन
• पुराने कचरे की बायो-माइनिंग: 8,894 मीट्रिक टन
• भलस्वा: 3,839 मीट्रिक टन
• ओखला: 2,547 मीट्रिक टन
• ग़ाज़ीपुर: 2,508 मीट्रिक टन
