एक दशक बाद दिल्ली में साफ हवा से हुई अक्टूबर की शुरुआत, दशहरे के बाद शुक्रवार को AQI रहा संतोषजनक

नई दिल्ली: दिल्ली में अक्टूबर की शुरुआत कई सालों बाद साफ हवा के साथ हुई. दशहरे के बाद आमतौर पर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता था, वहीं इस बार दशहरे के बाद शुक्रवार शाम को यानि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 88 (‘संतोषजनक’) दर्ज किया गया है.

ये अक्टूबर के महीने का सबसे स्वच्छ स्तर पर है. नरेला (66) और मुण्डका (76) में भी प्रदर्शन बेहतर रहा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक अक्टूबर महीने का अब तक का सबसे साफ दिन रहा है. यह उस समय हुआ है जब सामान्यतः अक्टूबर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी जाती है.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- “अक्टूबर में संतोषजनक दिन सबसे बड़ा सबूत है कि मैकेनिकल स्वीपिंग, मिस्टिंग, सीएंडडी साइट्स पर धूल नियंत्रण और पुराने कचरे की बायो-माइनिंग जैसे उपाय असर दिखा रहे हैं. यह किसी संयोग का नतीजा नहीं बल्कि लगातार चल रहे 24x7 पर्यावरणीय एक्शन का परिणाम है.

”उन्होंने आगे कहा, साफ़ हवा का यह बदलाव किसी एक कदम का नतीजा नहीं बल्कि कई उपायों के समन्वित क्रियान्वयन का परिणाम है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, सीएंडडी साइट्स पर धूल नियंत्रण, बड़े प्रोजेक्ट्स पर अनिवार्य ऐंटी-स्मॉग गन, पुराने कचरे की बायो-माइनिंग सब सख़्ती से लागू किए जा रहे हैं. हॉटस्पॉट्स पर मिस्टिंग सिस्टम, रियल-टाइम निगरानी, समय पर कचरा संग्रहण और सड़क निर्माण/मरम्मत और सफाई, हर कदम दिल्ली की हवा सुधारने की बड़ी चेन का हिस्सा है. यही वजह है कि परिणाम अब साफ़ और ठोस रूप में सामने आ रहे हैं''.