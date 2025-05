ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अगले आदेश तक के लिए स्थगित, फीस रेगुलेशन बिल लाने की थी तैयारी - DELHI ASSEMBLY SESSION

दिल्ली विधानसभा सत्र मंगलवार 13 मई से शुरू ( SOURC -ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली की आठवीं विधानसभा के बजट सत्र के बाद दूसरे सत्र का आयोजन मंगलवार से शुरू होने वाला था, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते रद्द कर दिया गया है.विधानसभा के उप सचिव मुकेश सी शर्मा ने यह जानकारी दी. विधानसभा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सत्र की शुरुआत दोपहर दो बजे से होनी थी. दिल्ली सरकार द्वारा इस सत्र में निजी स्कूलों की मनमाने तरीके से बढ़ाई जा रही फीस को कंट्रोल करने के लिए बिल लाने की तैयारी थी. अवैध रूप से फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने की तैयारी : बता दें कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा बिना शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिकायतें लगातार दिल्ली सरकार को मिल रही थीं. कई अभिभावकों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर अवैध रूप से फीस बढ़ोतरी की शिकायत की थी. इसके बाद सरकार ने इस दिशा में बिल लाने की कवायद शुरू की थी. स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन बिल-2025 (SOURC -ETV BHARAT) सीएम रेखा ने 10 दिन पहले बिल के बारे में दी थी विस्तृत जानकारी : करीब 10 दिन पहले ही सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के साथ प्रेस वार्ता कर बिल के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी. साथ ही बिल का ड्राफ्ट भी बताया था. उन्होंने कहा था कि जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर के हम इस बिल को विधानसभा से पारित करेंगे और उसे कानून बनाकर लागू करेंगे. इस बिल का नाम दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन बिल-2025 रखा गया है. बिल का रेगुलेशन होगा ट्रांसपेरेंट : यह बिल तय करेगा कि स्कूल की फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी. इसका रेगुलेशन ट्रांसपेरेंट होगा. शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनता को नया शासन गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का प्रयास किया है. दिल्ली की जनता को उन 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राहत मिलेगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी. पिछले एक्ट में कोई यह नियम नहीं था कि कैसे फीस बढ़ेगी. लेकिन यह नया बिल तीन स्तरीय समिति बनाकर लागू किया जाएगा.

