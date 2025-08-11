नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक विधानसभा में ठीक सौ साल पहले 24 अगस्त 1925 को जब यह केंद्रीय विधानसभा के रूप में जाना जाता था तब देश के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल ने कार्यभार संभाला था. उनकी अध्यक्षता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस दिन विशेष को यादगार बनाने और संविधान में प्रदत्त अधिकारों व आज की चुनौतियों पर चर्चा के लिए पहली बाद दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ का आयोजन होने जा रहा है. जहां देशभर के सभी राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हिस्सा लेंगे. 24 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे और 25 अगस्त की शाम इसके समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला अपनी बात रखेंगे. यह पहला अवसर होगा जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा परिसर में कदम रखेंगे. इस अवसर पर उनके जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर आधारित भव्य प्रदर्शनी, विशेष डॉक्यूमेंट्री और स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण किया जाएगा.

दिल्ली सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस सम्मेलन के बारे में बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में देश भर की विधानसभाओं, विधान परिषदों के करीब 64 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष शामिल होंगे. उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अलावे दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायक और दिल्ली के सभी सांसदों को निमंत्रण दिया जाएगा. बाहर से आए सभी विधानसभा व विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ‘राज्य अतिथि’ घोषित किया गया है. यह सम्मेलन दिल्ली विधानसभा में आयोजित किया जाएगा. दिल्ली विधानसभा सचिवालय को इन 'राज्य अतिथियों' के दिल्ली आगमन से लेकर उनके दिल्ली से प्रस्थान तक, उनके मान-सम्मान के अनुरूप सभी प्रोटोकॉल सुविधाएं और शिष्टाचार प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है. जिसके लिए 125 दिल्ली सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो चुका है. विधानसभा सचिवालय ‘राज्य अतिथियों’ के स्वागत, आवास, परिवहन आदि के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा. दिल्ली सरकार ने राज्य अतिथियों के प्रोटोकॉल और आतिथ्य की देखरेख के लिए 125 लायज़न अधिकारियों की नियुक्ति की है.

ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस (ETV Bharat)

सांस्कृतिक गरिमा और संसदीय विरासत का होगा संगम

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह होंगे. दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा ने इस सम्मेलन में न केवल अपने गौरवशाली अतीत को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है, बल्कि पेपरलेस सिस्टम, सौर ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को भी शामिल किया है.

भारत लोकतंत्र की जननी

इस सम्मेलन में चार प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं, विट्ठलभाई पटेल की संविधान और संसदीय संस्थाओं के निर्माण में भूमिका, स्वतंत्रता-पूर्व केंद्रीय विधानसभा के नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में योगदान, शासन में पारदर्शिता और जनविश्वास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, तथा भारत लोकतंत्र की जननी, ये सत्र भारत की संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक शासन में तकनीक की प्रासंगिकता पर गहन चर्चा का अवसर प्रदान करेंगे. इस दौरान आयोजित प्रदर्शनी में विट्ठलभाई पटेल के अभिलेखीय दस्तावेज, फोटोग्राफ और सदन की ऐतिहासिक कार्यवाही के रिकॉर्ड प्रदर्शित होंगे, जिनमें वह दिन भी दर्ज है जब शहीद भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका था. डॉक्यूमेंट्री में महात्मा गांधी के सदन में तीन ऐतिहासिक आगमन, साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध और पटेल के अध्यक्ष पद संभालने के क्षण भी दिखाए जाएंगे.

बता दें कि दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण 1912 में हुआ था और यहां से लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई. रॉलेट एक्ट का विरोध भी यहीं से शुरू हुआ था, जिसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया.

