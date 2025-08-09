Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

मानसून सत्र: पांच दिन में कुल 19 घंटे 40 मिनट चला सत्र, शिक्षा शुल्क समेत दो जीएसटी संशोधन विधेयक पारित - DELHI ASSEMBLY MONSOON SESSION

इस बार के दिल्ली विधानसभा सत्र में तीन विधेयकों के पारित होने के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी बधाई दी गई. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 6:33 PM IST

5 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया. कुल 5 दिनों तक चली सदन की कार्रवाई में 19 घंटे 40 मिनट तक कार्यवाही हुई. इस दौरान तीन विधेयक पारित हुए. नई सरकार गठन होने के बाद यह तीसरा सत्र था. यह सत्र कई मायनों में खास रहा. इसकी शुरुआत विधानसभा के डिजिटल प्रक्रिया पूरी होने से हुई, जिसमें सभी कामकाज पेपरलेस हुआ. आठवीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 अगस्त से प्रारंभ होकर 8 अगस्त को पांच बैठकों के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया.

इस दौरान कुल 19 घंटे 40 मिनट की अवधि में विधायी, वित्तीय और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर व्यापक एवं सार्थक चर्चाएं हुईं. इस सत्र के लिए 28 जुलाई 2025 को सदस्यों को समन जारी किया गया था और बैठकें 4, 5, 6, 7 और 8 अगस्त को आयोजित हुईं. नियम 280 के अंतर्गत कुल 171 विशेष उल्लेख सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 62 विषय सदन में उठाए गए. ये विषय दिल्ली के नागरिक, प्रशासनिक और नीतिगत मसलों से संबंधित थे जिन्हें संबंधित विभागों को भेजकर 30 दिनों के भीतर उत्तर देने के निर्देश दिए गए हैं.

यह तीन विधेयक हुए पारित: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस सत्र में तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. पहला दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 – शिक्षा मंत्री आशीष सूद द्वारा प्रस्तुत किया गया. जिस पर दो दिन तक चर्चा हुई और 24 सदस्यों ने इसमें भाग लिया. दूसरा दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 और तीसरा दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 – दोनों विधेयक वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए. सभी विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ.

विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता
विधानसभा में बोलती हुईं सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

ऑपेरशन सिंदूर की सफलता पर बधाई: नियम 114 के तहत सदन ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए और 28 जुलाई 2025 को ‘निसार’ उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए बधाई प्रस्ताव पारित किया. साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सशस्त्र बलों, सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ की सफलता पर बधाई दी गई. इन विषयों पर 20 सदस्यों ने चर्चा की.

तात्कालिक जन मुद्दों पर सदन की गंभीरता: नियम 54 के तहत दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई. 5 अगस्त को मुस्तफाबाद के शिव विहार तिराहे के पास स्थित जर्जर अस्पताल के पुनर्निर्माण का मुद्दा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट द्वारा उठाया गया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जवाब दिया. वहीं 8 अगस्त को दिल्ली में भूजल संकट और जल संकट से निपटने के उपायों का मुद्दा जितेन्द्र महाजन द्वारा उठाया गया, जिस पर जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने उत्तर दिया.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)

फांसी घर बना टिफिन घर: नियम 271 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 2022 में उद्घाटित तथाकथित ‘फांसी घर’ के विषय में सदन को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि इसके निर्माण पर 1,04,49,279 खर्च हुए, जिससे विधानसभा की धरोहर इमारत को क्षति पहुंची और जनता को गुमराह किया गया. विपक्ष इस विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया.

अध्यक्ष ने याद दिलाया कि इस भवन का गौरवशाली इतिहास महात्मा गांधी के तीन आगमन, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय उनकी उपस्थिति, तथा श्री विट्ठलभाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे महान नेताओं के योगदान से जुड़ा है. आखिरी दिन फांसी घर को फिर से टिफिन घर के रूप में बदल दिया गया.

महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण: सत्र के दौरान कई महत्त्वपूर्ण अभिलेख एवं प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गए. इसमें वित्तीय एवं विनियोग लेखा, वर्ष 2023-24, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वित्त, विनियोग लेखा, राज्य वित्त और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण पर रिपोर्ट्स और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, जियोस्पैशियल दिल्ली लिमिटेड, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली की रिपोर्टे्स और निर्माण श्रमिक कल्याण पर सीएजी की रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए लोक लेखा समिति को भेजा गया.

सत्र के दौरान छलका अध्यक्ष का दर्द: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मन की पीड़ा गुरुवार को अचानक सदन में छलक पड़ी थी. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कई बीजेपी विधायक ने सदन की विभिन्न कमिटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को विधानसभा परिसर में अभी तक दफ्तर आवंटित नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की. इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अध्यक्ष के सब्र का बांध टूट पड़ा.

उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की है कि कमेटियों के चेयरमैन-डिप्टी चेयरमैन को जल्द से जल्द विधानसभा परिसर में कमरे अलॉट हो सके, ताकि कमेटियां ठीक से अपना काम कर सके. मगर जब उनके सामने विधानसभा सचिवालय से प्रस्ताव आया और उन्होंने जाकर देखा कि एक कमरे में तीन-तीन टेबलें डाली हुई हैं, तो मैंने साइन नहीं किए. आखिर तीन चेयरमैन एक ही कमरे में बैठकर अपनी-अपनी कमेटियों की प्रोसिडिंग कैसे चला सकते हैं. उन्होंने बताया कि कमेटियों 25 चेयरमैन हैं, लेकिन अभी केवल 11 कमरे हैं.

यह भी पढ़ें-

"AAP सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की, पर अमल नहीं किया" CM रेखा गुप्ता ने AAP पर साधा निशाना

दिल्ली विधानसभा का 'फांसी घर' अब बना 'टिफिन घर, विधानसभा अध्यक्ष ने AAP पर लगाया ये गंभीर आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया. कुल 5 दिनों तक चली सदन की कार्रवाई में 19 घंटे 40 मिनट तक कार्यवाही हुई. इस दौरान तीन विधेयक पारित हुए. नई सरकार गठन होने के बाद यह तीसरा सत्र था. यह सत्र कई मायनों में खास रहा. इसकी शुरुआत विधानसभा के डिजिटल प्रक्रिया पूरी होने से हुई, जिसमें सभी कामकाज पेपरलेस हुआ. आठवीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 अगस्त से प्रारंभ होकर 8 अगस्त को पांच बैठकों के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया.

इस दौरान कुल 19 घंटे 40 मिनट की अवधि में विधायी, वित्तीय और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर व्यापक एवं सार्थक चर्चाएं हुईं. इस सत्र के लिए 28 जुलाई 2025 को सदस्यों को समन जारी किया गया था और बैठकें 4, 5, 6, 7 और 8 अगस्त को आयोजित हुईं. नियम 280 के अंतर्गत कुल 171 विशेष उल्लेख सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 62 विषय सदन में उठाए गए. ये विषय दिल्ली के नागरिक, प्रशासनिक और नीतिगत मसलों से संबंधित थे जिन्हें संबंधित विभागों को भेजकर 30 दिनों के भीतर उत्तर देने के निर्देश दिए गए हैं.

यह तीन विधेयक हुए पारित: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस सत्र में तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. पहला दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 – शिक्षा मंत्री आशीष सूद द्वारा प्रस्तुत किया गया. जिस पर दो दिन तक चर्चा हुई और 24 सदस्यों ने इसमें भाग लिया. दूसरा दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 और तीसरा दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 – दोनों विधेयक वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए. सभी विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ.

विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता
विधानसभा में बोलती हुईं सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

ऑपेरशन सिंदूर की सफलता पर बधाई: नियम 114 के तहत सदन ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए और 28 जुलाई 2025 को ‘निसार’ उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए बधाई प्रस्ताव पारित किया. साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सशस्त्र बलों, सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ की सफलता पर बधाई दी गई. इन विषयों पर 20 सदस्यों ने चर्चा की.

तात्कालिक जन मुद्दों पर सदन की गंभीरता: नियम 54 के तहत दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई. 5 अगस्त को मुस्तफाबाद के शिव विहार तिराहे के पास स्थित जर्जर अस्पताल के पुनर्निर्माण का मुद्दा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट द्वारा उठाया गया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जवाब दिया. वहीं 8 अगस्त को दिल्ली में भूजल संकट और जल संकट से निपटने के उपायों का मुद्दा जितेन्द्र महाजन द्वारा उठाया गया, जिस पर जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने उत्तर दिया.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)

फांसी घर बना टिफिन घर: नियम 271 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 2022 में उद्घाटित तथाकथित ‘फांसी घर’ के विषय में सदन को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि इसके निर्माण पर 1,04,49,279 खर्च हुए, जिससे विधानसभा की धरोहर इमारत को क्षति पहुंची और जनता को गुमराह किया गया. विपक्ष इस विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया.

अध्यक्ष ने याद दिलाया कि इस भवन का गौरवशाली इतिहास महात्मा गांधी के तीन आगमन, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय उनकी उपस्थिति, तथा श्री विट्ठलभाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे महान नेताओं के योगदान से जुड़ा है. आखिरी दिन फांसी घर को फिर से टिफिन घर के रूप में बदल दिया गया.

महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण: सत्र के दौरान कई महत्त्वपूर्ण अभिलेख एवं प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गए. इसमें वित्तीय एवं विनियोग लेखा, वर्ष 2023-24, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वित्त, विनियोग लेखा, राज्य वित्त और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण पर रिपोर्ट्स और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, जियोस्पैशियल दिल्ली लिमिटेड, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली की रिपोर्टे्स और निर्माण श्रमिक कल्याण पर सीएजी की रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए लोक लेखा समिति को भेजा गया.

सत्र के दौरान छलका अध्यक्ष का दर्द: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मन की पीड़ा गुरुवार को अचानक सदन में छलक पड़ी थी. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कई बीजेपी विधायक ने सदन की विभिन्न कमिटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को विधानसभा परिसर में अभी तक दफ्तर आवंटित नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की. इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अध्यक्ष के सब्र का बांध टूट पड़ा.

उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की है कि कमेटियों के चेयरमैन-डिप्टी चेयरमैन को जल्द से जल्द विधानसभा परिसर में कमरे अलॉट हो सके, ताकि कमेटियां ठीक से अपना काम कर सके. मगर जब उनके सामने विधानसभा सचिवालय से प्रस्ताव आया और उन्होंने जाकर देखा कि एक कमरे में तीन-तीन टेबलें डाली हुई हैं, तो मैंने साइन नहीं किए. आखिर तीन चेयरमैन एक ही कमरे में बैठकर अपनी-अपनी कमेटियों की प्रोसिडिंग कैसे चला सकते हैं. उन्होंने बताया कि कमेटियों 25 चेयरमैन हैं, लेकिन अभी केवल 11 कमरे हैं.

यह भी पढ़ें-

"AAP सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की, पर अमल नहीं किया" CM रेखा गुप्ता ने AAP पर साधा निशाना

दिल्ली विधानसभा का 'फांसी घर' अब बना 'टिफिन घर, विधानसभा अध्यक्ष ने AAP पर लगाया ये गंभीर आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY SESSION 2025दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र 2025विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ताDELHI ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जंगली जानवर के हमलों में कितने लोगों की गई जान? 5 साल के आंकड़े जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

दशहरा-दिवाली-छठ में घर जानेवाले लोगों के लिए खुशखबरी, टिकट पर रेलवे दे रहा 20% छूट

कश्मीर के लिए मालगाड़ी सेवा भी शुरू, माल लेकर अनंतनाग पहुंची ट्रेन, ट्रांसपोर्टर नाराज

रक्षाबंधन 2025: 'सैयारा' एक्टर से अक्षय कुमार तक, स्टार्स ने कैसे मनाया राखी का त्यौहार, तस्वीरों में देखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.