दिल्ली विधानसभा का 'फांसी घर' अब बना 'टिफिन घर, विधानसभा अध्यक्ष ने AAP पर लगाया ये गंभीर आरोप - DELHI ASSEMBLY TIFFIN ROOM

दिल्ली विधानसभा परिसर मे फ़र्ज़ी फाँसी घर के निर्माण और झूठे विज्ञापनों पर करोड़ों रूपये खर्च किए गए.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 7:14 AM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली विधानसभा परिसर में इमारत के जिस हिस्से को फांसी घर करार दिया गया था, शुक्रवार को उसे टिफ़िन घर नाम दे दिया गया. विधानसभा में कथित फांसी घर पर मानसून सत्र में लगातार तीन दिनों तक चर्चा के बाद गुरुवार को अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया था कि इस परिसर में कभी कोई फांसी घर अस्तित्व में था ही नहीं.

विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक सदन में लगातार कई दिनों की चर्चा और तथ्यों के आधार पर यह सदन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि दिल्ली विधानसभा परिसर मे फ़र्ज़ी फाँसी घर के निर्माण और झूठे विज्ञापनों पर करोड़ों रूपये खर्च किए गए. उनका कहना है कि इस संबंध में विपक्ष जो पूर्व में सत्तारूढ दल था, जिनके कार्यकाल में ये फ़र्ज़ीवाड़ा हुआ, उनसे इस निर्माण के पक्ष में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके आधार पर यह निर्माण करवाया गया था. लेकिन तीन दिन में भी कोई तर्कसंगत जवाब और तथ्य ना मिलने पर यह और पुख्ता हो गया कि यह इरादतन फ़र्ज़ीवाड़ा किया गया था.

जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त वर्ष 1912 का नक़्शा, अन्य दस्तावेज तथा इतिहास पर समर्पित अनुसंधान कर रही तमाम ऐसी संस्थाएं जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, डीयू और जेएनयू, एमसीडी की हेरीटेज सेल और दिल्ली अभिलेखागार तथा अन्य इतिहासकारों की रिसर्च आदि से इस संबंध में प्राप्त दस्तावेजों के आधार यह सदन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यहाँ ना तो कभी फाँसी घर था और ना ही ऐसी कोई सुरंग थी, जो इस दिल्ली विधानसभा से लाल क़िला तक जाती हो.

सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दिल्ली विधानसभा परिसर मे 2022 में जब यह फाँसी घर बनाया गया तो मेरे सहित विपक्ष के सभी सदस्यों की भावना देशभक्ति से जुड़ गई. बकौल अध्यक्ष उन्होंने जब स्पीकर का पदभार सम्भालने के बाद इतिहास पर अनुसंधान कर रही संस्थाओं और राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ों से पता लगा कि यह फाँसी घर तो फ़र्ज़ीवाड़ा है. इस घटना से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची और उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है. इसी तरह हज़ारों लाखों लोग जो इसे सच समझ बैठे थे वो भी आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं.

इसलिए मानसून सत्र के दौरान सदन की सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया कि इस हेरिटेज दिल्ली विधानसभा को पुनः मूलरूप मे परिवर्तित किया जाये तथा इन दोनों टिफ़िन रूम में विधानसभा का वर्ष 1912 का नक़्शा भी स्थापित किया जाये जिससे कभी कोई इस भवन की गरिमा को ठेस ना पहुँचा सके. विधानसभा परिसर मे 09 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन जो इस फ़र्ज़ी फाँसी घर के उद्घाटन का शिलापट्ट, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिखा है, उस शिलापट्ट को भी हटा दिया गया.

बता दें कि इसी मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले की गहन जांच करने के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंप दी. जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन विधान सभा उपाध्यक्ष राखी बिरला को समन भी भेजेगी. क्योंकि उनकी मौजूदगी और निर्देशन में ही 09 अगस्त 2022 को इस कथित फांसी घर का उद्घाटन किया गया था.

