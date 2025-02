ETV Bharat / state

मायावती की BSP का दिल्ली में AIMIM से भी खराब प्रदर्शन, सभी सीटों पर जमानत जब्त, 55 सीटों पर हजार से कम वोट मिले - DELHI ELECTIONS RESULT

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में वोट प्रतिशत (ETV Bharat)

इसी के साथ चुनाव परिणाम में कुछ और दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए. दिल्ली में चुनाव लड़ रही AIMIM ने BSP से थोड़ा अच्छा पर्फरम किया, जब कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को ऐसे वोट मिले हैं, जो नोटा (None of the Above) से भी कम हैं. दिल्ली के कुल 0.57% वोटरों ने नोटा का बटन दबाया, जबकि BSP को सिर्फ 0.58% वोट मिले. CPI (M) का वोट शेयर तो केवल 0.01% रहा. हालांकि BSP का वोट शेयर नोटा से कम नहीं था.

बसपा का वर्चस्व लगातार कम होता जा रहा है: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अपना खाता खोल पाने में नाकाम साबित हुई. पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़े गए दोनों चुनाव में बसपा अपनी सियासी जमीन तक नहीं तलाश सकी. 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व लगातार खत्म होता जा रहा है. AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारे थे. दोनों प्रत्याशियों को जीत के मुकाम तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं समेत ओवैसी ने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की. हालांकि जीत हाथ ना लग सकी. लेकिन ओवैसी की पार्टी दिल्ली में वोट काटने के साथ-साथ फाइट में भी नजर आई. हालांकि, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में जरा भी दिखाई ना दिए. जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भी कोई खास मेहनत नहीं दिखाई दी. यही बात रही कि बसपा का प्रदर्शन दिल्ली में बेहद खराब रहा.