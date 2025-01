ETV Bharat / state

कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, 14 पॉइंट्स में जानिए दिल्लीवालों के लिए क्या किया ऐलान - CONGRESS MANIFESTO IN DELHI

By ETV Bharat Delhi Team

कांग्रेस के दौर में यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया था: उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली में आज 'Ease of Doing Business नहीं, Ease of Breathing' महत्व रखता है. प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है. ये BJP और AAP सरकार की नीतियों का नतीजा हैं. इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया. जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तब यमुना एक्शन प्लान की शुरूआत हुई थी. पहली बार किसी महानगर में 7,000 CNG बस शुरू की गईं थीं. यमुना एक्शन प्लान, CNG बस और दिल्ली मेट्रो के जरिए यहां तेजी से प्रगति हुई.

जनता का घोषणापत्र: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और फिर हमने अपना घोषणापत्र तैयार किया है. हमने अपने घोषणापत्र में दिल्ली के मुद्दों और शहर की जरूरतों को शामिल किया है. दिल्ली के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, दलितों और वंचित समाज के लिए क्या होना चाहिए- वो सब इसमें शामिल है. हमने अपने घोषणापत्र में पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग से मुद्दे शामिल किए हैं, और दिल्ली के गांवों के लिए विशेष योजनाएं रखी हैं. यह जनता का घोषणापत्र है, और इसमें जनता की भावनाएं शामिल हैं. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा दिल्ली में सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र को धरातल पर उतरने का कांग्रेस काम करेगी. देवेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद ये तमाम सुविधाएं दी जाएगी.

कांग्रेस नेता चौधरी अनिल कुमार ने कहा, "हमारे घोषणापत्र में जनता की बात रखी गई है. इस घोषणापत्र को बनाने के लिए कई कमेटियां बनीं. कमेटी के सदस्यों ने दिल्ली की जनता से बात की और उनकी समस्याएं जानीं. जनता की उन्हीं भावनाओं, जरूरतों को हमने इस घोषणापत्र में शामिल किया है. साथ ही गारंटियों के बजट समेत सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की है. हमने कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में जो वादे किए, वो निभाए हैं. दिल्ली में प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना, युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्ति योजना, फ्री बिजली योजना कैसे लागू की जाएगी. उस बारे में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने विस्तार से समझाया है. दिल्ली में हम लोगों को छत देने का वादा निभाएंगे, भागीदारी योजना को दोबारा लागू करेंगे. MCD स्कूलों को डे-बोर्डिंग स्कूल में तब्दील करेंगे, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले."

