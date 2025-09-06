दिल्ली-अलवर रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर को जल्द मिलेगी कैबिनेट से मंजूरी, 106 किमी रूट पर बनेंगे 16 स्टेशन
ये कॉरिडोर दिल्ली को गुरुग्राम, मानेसर, और सोहना के साथ-साथ राजस्थान के शहरों, शाहजहांपुर, नीमराणा और बेहरोर से जोड़ेगी.
Published : September 6, 2025 at 2:49 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सार्वजनिक परिवहन सेवा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान रैपिड रेल कॉरिडोर को जल्द ही केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली से गुरूग्राम जाने का एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने की उम्मीद
केंद्रीय ऊर्जा और आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट की अगली बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने की जानकारी साझा की है. इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो के अलावा दिल्ली से गुरुग्राम जाने का एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आमलोगों को मिल जाएगा.
एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में रैपिड रेल परियोजना के तहत देश की पहली सेवा दिल्ली से मेरठ के बीच साकार हुई है. इस सेक्शन के दिल्ली में न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक परिचालन शुरू होना बाकी है. एनसीआर में रैपिड रेल परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बीच यात्रा के समय को काफी कम करना है.
परियोजना का महत्व
दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के बाद, दिल्ली-अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसे अब दिल्ली, शाहजहांपुर, नीमराणा, बेहरोर (SNB) अर्बन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है, तीसरा चरण है. यह परियोजना दिल्ली को हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर, और सोहना के साथ-साथ राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक शहरों, जैसे शाहजहांपुर, नीमराणा और बेहरोर से जोड़ेगी.
तीन राज्यों का ट्रांसपोर्ट बनेगा आसान
यह कॉरिडोर न केवल तीन राज्यों के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा. इसका मुख्य उद्देश्य इन शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करके शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है. इस कॉरिडोर के बन जाने से लोगों को अपने दैनिक आवागमन के लिए निजी वाहनों का कम उपयोग करना पड़ेगा, जिससे सड़कों पर भीड़ और प्रदूषण में कमी आएगी.
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
यह कॉरिडोर न केवल लोगों के यात्रा करने के तरीके को बदलेगा, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास का एक नया अध्याय भी लिखेगा. रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. निर्माण और संचालन के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. निजी वाहनों का उपयोग कम होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रित होगा.
यह कॉरिडोर दिल्ली के प्रमुख परिवहन केंद्रों, जैसे सराय काले खां और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अन्य शहरों से जोड़ेगा. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इस योजना के संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह का कहना है कि यह कॉरिडोर भारत के परिवहन के बुनियादी ढांचे में एक नया अध्याय जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा. यह न केवल दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लाखों लोगों के लिए जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि एक बेहतर, अधिक कनेक्टेड और टिकाऊ भविष्य की नींव साबित होगा.
परियोजना की खासियत
यह कॉरिडोर 106 किलोमीटर लंबा होगा, जो दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर शाहजहांपुर, नीमराणा, बेहरोर (एसएनबी) तक जाएगा. इस रूट पर कुल 16 स्टेशन होंगे, जिनमें से 11 एलिवेटेड और 5 अंडरग्राउंड होंगे. रैपिड रेल की अधिकतम गति 180 किमी प्रति घंटा होगी और इसकी औसत गति 100 किमी प्रति घंटा होगी. इससे दिल्ली से एसएनबी की यात्रा लगभग 60-70 मिनट में पूरी हो सकेगी.
- तीन चरणों में तैयार होगा रूट : यह कॉरिडोर दिल्ली-अलवर रैपिड रेल परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे तीन चरणों में विकसित किया जा रहा है.
- पहला चरण (दिल्ली-एसएनबी): यह चरण दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर शाहजहांपुर-नीमराणा, बेहरोर (एसएनबी) तक जाएगा.
- दूसरा चरण (एसएनबी-अलवर): यह चरण एसएनबी से अलवर तक विस्तारित होगा.
- तीसरा चरण (दिल्ली-शाहजहांपुर): इस चरण को दिल्ली-एसएनबी मार्ग से अलग, केवल शाहजहांपुर तक विकसित करने की योजना है, लेकिन यह अभी शुरुआती चरण में है.
ये भी पढ़ें- देश की पहली रैपिड रेल का संचालन करने वाली NCRTC को जर्मनी में मिला UITP अवॉर्ड
ये भी पढ़ें- नमो भारत स्टेशन पर महिलाओं के लिए शुरू हुई इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा, महिलाएं करेंगी संचालन