दिल्ली-अलवर रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर को जल्द मिलेगी कैबिनेट से मंजूरी, 106 किमी रूट पर बनेंगे 16 स्टेशन

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सार्वजनिक परिवहन सेवा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान रैपिड रेल कॉरिडोर को जल्द ही केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली से गुरूग्राम जाने का एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने की उम्मीद

केंद्रीय ऊर्जा और आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट की अगली बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने की जानकारी साझा की है. इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो के अलावा दिल्ली से गुरुग्राम जाने का एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आमलोगों को मिल जाएगा.

एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में रैपिड रेल परियोजना के तहत देश की पहली सेवा दिल्ली से मेरठ के बीच साकार हुई है. इस सेक्शन के दिल्ली में न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक परिचालन शुरू होना बाकी है. एनसीआर में रैपिड रेल परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बीच यात्रा के समय को काफी कम करना है.

परियोजना का महत्व

दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के बाद, दिल्ली-अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसे अब दिल्ली, शाहजहांपुर, नीमराणा, बेहरोर (SNB) अर्बन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है, तीसरा चरण है. यह परियोजना दिल्ली को हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर, और सोहना के साथ-साथ राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक शहरों, जैसे शाहजहांपुर, नीमराणा और बेहरोर से जोड़ेगी.

तीन राज्यों का ट्रांसपोर्ट बनेगा आसान

यह कॉरिडोर न केवल तीन राज्यों के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा. इसका मुख्य उद्देश्य इन शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करके शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है. इस कॉरिडोर के बन जाने से लोगों को अपने दैनिक आवागमन के लिए निजी वाहनों का कम उपयोग करना पड़ेगा, जिससे सड़कों पर भीड़ और प्रदूषण में कमी आएगी.