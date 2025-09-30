दिल्ली हवाई अड्डे पर 1 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-आगमन कार्ड सुविधा होगी शुरू
दिल्ली हवाई अड्डा उन शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने पहले ही ई-आगमन कार्ड सेवा शुरू कर दी है.
Published : September 30, 2025 at 2:34 PM IST
नई दिल्ली: यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जीएमआर एयरो के नेतृत्व में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने आव्रजन ब्यूरो के साथ मिलकर 1 अक्टूबर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-आगमन कार्ड सेवा शुरू करने की घोषणा की है. देश में इस पहली पहल का उद्देश्य आगमन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है.
ई-आगमन कार्ड, दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पारंपरिक कागज़-आधारित कार्ड का उपयोग करने के बजाय अपने आगमन संबंधी कागजी कार्रवाई ऑनलाइन पूरी करने की सुविधा प्रदान करेगा. भारत में प्रवेश करने से पहले, यात्री सुरक्षित सरकारी पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना विवरण जमा कर सकते हैं, जिससे आव्रजन काउंटरों पर प्रक्रिया आसान हो जायगी.
दिल्ली हवाई अड्डा ई-आगमन कार्ड सेवा देने वालों में शामिल: इस पहल के साथ ही दिल्ली हवाई अड्डा थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के उन शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने पहले ही ई-आगमन कार्ड सेवा शुरू कर दी है.
पर्यावरण अनुकूल प्रयास: कागज़ और समय की बचत: डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, "आगमन कार्ड प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, हम तेज़ निकासी, कम प्रतीक्षा समय और समग्र यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अधिक सुविधा प्रदान कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि यह पहल भारत सरकार की विश्वस्तरीय, परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने और साथ ही स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
जून 2024 में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम किया गया था शुरू: ई-आगमन कार्ड का शुभारंभ एक और ऐतिहासिक सुधार के तुरंत बाद हुआ है. जून 2024 में, दिल्ली हवाई अड्डे ने भारत का पहला फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) शुरू किया था, जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्डधारकों के लिए तेज़, अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
ई-आगमन कार्ड कैसे काम करता है: भारत आने वाले विदेशी यात्री अब अपनी यात्रा से तीन दिन पहले तक अपना ई-आगमन कार्ड भर सकते हैं. यह सुविधा कई सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:
- आव्रजन ब्यूरो पोर्टल
- भारतीय वीज़ा वेबसाइट
- सु-स्वागतम मोबाइल ऐप
- दिल्ली हवाई अड्डे की आधिकारिक वेबसाइट
यह एकीकरण डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों विकल्प प्रदान करता है. एक बार फॉर्म डिजिटल रूप से जमा हो जाने पर, यात्रियों को आगमन पर कागज़ के फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी और आव्रजन काउंटरों पर भीड़भाड़ कम होगी.
