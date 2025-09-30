ETV Bharat / state

दिल्ली हवाई अड्डे पर 1 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-आगमन कार्ड सुविधा होगी शुरू

नई दिल्ली: यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जीएमआर एयरो के नेतृत्व में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने आव्रजन ब्यूरो के साथ मिलकर 1 अक्टूबर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-आगमन कार्ड सेवा शुरू करने की घोषणा की है. देश में इस पहली पहल का उद्देश्य आगमन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है.

ई-आगमन कार्ड, दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पारंपरिक कागज़-आधारित कार्ड का उपयोग करने के बजाय अपने आगमन संबंधी कागजी कार्रवाई ऑनलाइन पूरी करने की सुविधा प्रदान करेगा. भारत में प्रवेश करने से पहले, यात्री सुरक्षित सरकारी पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना विवरण जमा कर सकते हैं, जिससे आव्रजन काउंटरों पर प्रक्रिया आसान हो जायगी.

दिल्ली हवाई अड्डा ई-आगमन कार्ड सेवा देने वालों में शामिल: इस पहल के साथ ही दिल्ली हवाई अड्डा थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के उन शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने पहले ही ई-आगमन कार्ड सेवा शुरू कर दी है.

पर्यावरण अनुकूल प्रयास: कागज़ और समय की बचत: डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, "आगमन कार्ड प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, हम तेज़ निकासी, कम प्रतीक्षा समय और समग्र यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अधिक सुविधा प्रदान कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि यह पहल भारत सरकार की विश्वस्तरीय, परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने और साथ ही स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.