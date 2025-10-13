ETV Bharat / state

दिल्ली एम्स ने नर्स हैरेसमेंट के आरोपी सर्जन को किया सस्पेंड, नर्स यूनियन ने PMO में की थी शिकायत

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स ने एक महिला नर्सिंग अधिकारी द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग के प्रमुख डॉ. एके बिसोई को उनके पद से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है. यह निर्णय एम्स नर्स यूनियन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंची कई शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें यौन उत्पीड़न, अभद्र भाषा के प्रयोग और कार्यस्थल पर धमकी देने का आरोप लगाया गया था.

एम्स निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार एम्स प्रशासन ने सीटीवीएस विभाग का प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. वी. देवगौरू को सौंप दिया है. आदेश में एक महिला नर्सिंग अधिकारी की 30 सितंबर की शिकायत और एम्स नर्स यूनियन के पत्र का हवाला दिया गया है.

संस्थान के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सीटीवीएस विभाग की एक महिला नर्सिंग अधिकारी द्वारा सीटीवीएस के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. ए.के. बिसोई के विरुद्ध 30 सितंबर को प्राप्त शिकायत और इस संबंध में एम्स नर्स यूनियन से भी 30 सितंबर, चार अक्टूबर और सात अक्टूबर को प्राप्त पत्र में की गई मांग को ध्यान में रखते हुए एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने सीटीवीएस विभाग के प्रमुख का कार्यभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सीटीवीएस के प्रोफेसर डॉ. वी. देवगौरू को सौंप दिया है. एम्स नर्सेज यूनियन की ओर से बताया गया कि उन्होंने 9 अक्टूबर को यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया और संस्थान प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और स्थिति को कार्यस्थल पर बदमाशी और यौन उत्पीड़न का मामला बताया.



यह है पूरा मामला

प्रधानमंत्री कार्यालय और एम्स निदेशक को लिखे अपने पत्र में, नर्स यूनियन ने आरोप लगाया कि डॉ. बिसोई ने महिला नर्सिंग कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए बार-बार अश्लील, गैर-पेशेवर और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. शिकायत में कहा गया है हमें जानकारी मिली है कि अपने सुबह के दौरे के दौरान, डॉ. बिसोई ने नर्सों को धमकाया और उनके खिलाफ शिकायत करने वालों को खुलेआम सबक सिखाने की धमकी दी. यह बदले की कार्रवाई है और इससे एक शत्रुतापूर्ण माहौल पैदा हो गया है जहां नर्सों को अपनी वास्तविक समस्याएं उठाने पर भी बदले की भावना से कार्रवाई का डर पैदा हो गया.

यूनियन ने डॉ. बिसोई पर बदले की कार्रवाई के तौर पर शिकायतकर्ता को उसकी क्लिनिकल पोस्टिंग से हटाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया. शिकायत में उनकी टिप्पणियों को यौन रूप से अपमानजनक और बेहद अपमानजनक बताया गया है और कहा गया है कि ये चरित्र हनन और लिंग-आधारित अपमान के समान हैं.