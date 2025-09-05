ETV Bharat / state

दिल्ली AIIMS के डॉक्टर पंजाब बाढ़ पीड़ितों का करेंगे मुफ्त इलाज, 22 एक्सपर्ट की टीम रवाना

द‍िल्‍ली एम्‍स ने 22 डॉक्‍टरों और नर्सों की टीम को पंजाब रवाना किया है. यह टीम बाढ़ पीड़‍ितों को चिकित्‍सकीय सेवा देगी.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए एम्स के डॉक्टर
पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए एम्स के डॉक्टर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 8:23 PM IST

नई दिल्ली: पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है. इनमें सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित पंजाब और उत्तराखंड दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में पंजाब की मदद के लिए दिल्ली एम्स आगे आया है. एम्स की ओर से पंजाब और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा राहत और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की एक समर्पित टीम तैनात की गई है.

एम्स मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर डॉ. रीमा दादा ने बताया कि यह नेक पहल समाज के प्रति एम्स के उत्तरदायित्व को दर्शाती है, जो मानवता की सेवा को अपने मूल में रखते हुए रोगी देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान के मिशन के साथ दृढ़ता से खड़ा है. एम्स की टीम में चिकित्सा, मनोचिकित्सा, बाल रोग, सामुदायिक चिकित्सा, सर्जरी, रेडियोडायग्नोसिस, प्रयोगशाला चिकित्सा के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और सीनियर नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि ये समर्पित पेशेवर आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने, दवाइयां वितरित करने और प्रभावित समुदायों को उनकी कठिन आवश्यकता के समय में सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली एम्स की ओर से भेजे गए हैं.

डॉक्‍टरों और नर्सों की टीम
डॉक्‍टरों और नर्सों की टीम (ETV Bharat)

बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचेंगी टीमें

डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही ने बताया कि हमारी चिकित्सा टीम रात में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचेगी. अभी हम लोग अमृतसर, बरनाला, गुरदासपुर और अजनाला के गांवों में बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएंगे. इसके अलावा जहां-जहां जाने की आवश्यकता हुई उन सभी जगह को कवर करने की कोशिश करेंगे. इस टीम में 22 डॉक्टर और नर्स शामिल हैं, जबकि स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनी) डॉक्टर शनिवार को पहुंचेंगे. हम सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में जाएंगे और राहत व बचाव कार्य करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास दवाइयों के साथ-साथ अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं. हम हर संभव सुविधा प्रदान करेंगे. जरूरत पड़ने पर हमारी टीम को और बढ़ाया जाएगा.

