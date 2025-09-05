दिल्ली AIIMS के डॉक्टर पंजाब बाढ़ पीड़ितों का करेंगे मुफ्त इलाज, 22 एक्सपर्ट की टीम रवाना

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है. इनमें सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित पंजाब और उत्तराखंड दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में पंजाब की मदद के लिए दिल्ली एम्स आगे आया है. एम्स की ओर से पंजाब और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा राहत और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की एक समर्पित टीम तैनात की गई है.

एम्स मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर डॉ. रीमा दादा ने बताया कि यह नेक पहल समाज के प्रति एम्स के उत्तरदायित्व को दर्शाती है, जो मानवता की सेवा को अपने मूल में रखते हुए रोगी देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान के मिशन के साथ दृढ़ता से खड़ा है. एम्स की टीम में चिकित्सा, मनोचिकित्सा, बाल रोग, सामुदायिक चिकित्सा, सर्जरी, रेडियोडायग्नोसिस, प्रयोगशाला चिकित्सा के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और सीनियर नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि ये समर्पित पेशेवर आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने, दवाइयां वितरित करने और प्रभावित समुदायों को उनकी कठिन आवश्यकता के समय में सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली एम्स की ओर से भेजे गए हैं.