फेफड़े की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था 50 दिन का बच्चा, दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने किया सफल ऑपरेशन, मौत के मुंह से खींच लाए जिंदगी

CPAM(Congenital Pulmonary Airway Malformation) फेफड़े की रेयर बीमारी है, जिसमें बच्चे के एक फेफड़े का असामान्य विकास होने से सांस लेने में दिक्कत होती है.

दिल्ली एम्स में 50 दिन के बच्चे की सफल सर्जरी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 8:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने 50 दिन के बच्चे के फेफड़े की सफल सर्जरी की है. बच्चे का वजन केवल 2.5 किलोग्राम बताया जा रहा है. बिहार से इस बच्चे को दिल्ली के एम्स रेफर किया गया था. यह शिशु जन्मजात फुफ्फुसीय वायुमार्ग विकृति (सीपीएएम) नामक एक दुर्लभ और गंभीर स्थिति से पीड़ित था. इस स्थिति में फेफड़े के एक हिस्से का असामान्य विकास हो जाता है जो सामान्य तरीके से सांस लेने में बाधा डालता है.

इस मामले में डॉक्टर ने बताया कि समस्या असामान्य रूप से बड़ी थी और छाती के दाईं ओर स्थित थी. इसने बाएं फेफड़े को संकुचित कर दिया था. जिससे बच्चा सांस लेने के लिए हांफने लगा. जब तक वह एम्स पहुंचा, उसकी हालत गंभीर हो गई थी और बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था.

तीन से पांच मिलीमीटर आकार के उपकरणों से हुई सर्जरी
डॉक्टर ने बताया कि इतने छोटे शिशु के लिए, चुनौतियां बहुत बड़ी थीं न केवल उसके कम वजन और उम्र के कारण, बल्कि इसलिए भी कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है. यह कार्य बाल चिकित्सा विभाग के रेज़िडेंट डॉक्टरों द्वारा किया गया, जिन्होंने ऑपरेशन से पहले और बाद में चौबीसों घंटे देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

एक महत्वपूर्ण कीहोल ओपन चेस्ट सर्जरी, जिसमें एक बड़ा चीरा लगाना पड़ता और रिकवरी में लंबा समय लगता है, इसकी जगह डॉक्टरों ने थोरैकोस्कोपिक (कीहोल) तकनीक को चुना. इस न्यूनतम इनवेसिव तकनीक में 3 से 5 मिलीमीटर जितने छोटे विशेष उपकरणों को एक छोटे कैमरे के साथ छाती में डाला गया, जिससे सर्जन शिशु के छोटे वक्ष के अंदर ऑपरेशन कर सके. दाहिने फेफड़े के रोगग्रस्त हिस्से को केवल एक सेंटीमीटर बड़े चीरे के माध्यम से सावधानीपूर्वक हटाया गया.

50 DAYS OLD CHILD CAPM LUNG SURGERY
बच्चे के दाएं फेफड़े में हुआ असामान्य विकास, सांस लेने में हांफ रहा था बच्चा (SOURCE: ETV BHARAT)

दबाव में टीम वर्क, ऑपरेशन के दौरान बच्चे का ऑक्सीजन स्तर भी घटा
ऑपरेशन के दौरान शिशु के ऑक्सीजन स्तर में खतरनाक गिरावट आई. इसके लिए सर्जिकल और एनेस्थेटिक टीमों के बीच तत्काल प्रतिक्रिया और समन्वय की आवश्यकता थी.

डॉक्टर्स ने बताया 2.5 किलो वजन और 50 दिन के शिशु की सर्जरी की जटिल एनेस्थीसिया का प्रबंधन डॉ. राकेश कुमार ने किया. उन्होंने शिशु को स्थिर किया और सुनिश्चित किया कि प्रक्रिया सुरक्षित रूप से जारी रह सके. सर्जिकल टीम का नेतृत्व एम्स के बाल चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. विशेष जैन ने किया. डॉ. जैन ने कहा कि केवल 2.5 किलोग्राम वजन वाले 50 दिन के शिशु का ऑपरेशन वास्तव में न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी की संभावनाओं की सीमाओं को पार कर जाता है. उन्होंने आगे कहा कि यह सर्जिकल टीम और एनेस्थीसिया टीम के समन्वित प्रयास से संभव हो पाया.

एम्स के बाल चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. संदीप अग्रवाल ने कहा कि यह मामला सबसे नाज़ुक शिशुओं तक भी उन्नत सर्जिकल देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इतने छोटे शिशु का प्रबंधन और ऑपरेशन हमारे विभाग की टीम वर्क की ताकत को दर्शाता है. ऑपरेशन के बाद, बच्चा धीरे-धीरे ठीक हो गया और जल्द ही बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के आराम से सांस लेने में सक्षम हो गया है. उनके माता-पिता इलाज के लिए हताश होकर बिहार से दिल्ली एम्स आए थे. डॉ. संदीप अग्रवाल ने बताया कि यह देश का सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसकी इतनी जटिल थोरैकोस्कोपिक फेफड़ों की सर्जरी हुई है.

