दिल्ली एम्स में मनाया गया 70वां स्थापना दिवस, प्रदर्शनी लगाकर बीमारियों के बारे में किया गया जागरूक

नई दिल्ली: देश का सबसे बड़े एम्स अस्पताल ने गुरुवार को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर एम्स की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें अलग-अलग विभागों द्वारा बीते वर्षों में किए गए कार्य और आने वाले रिसर्च के बारे में बताया गया है. तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया और उन्हें विज्ञान और एम्स की तरफ से की गई रिसर्च को लेकर जागरूक किया गया.

प्रदर्शनी के दौरान उन बीमारियों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया, जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं. स्थापना दिवस के मौके पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रदर्शनी को देखकर उसकी सराहना की. एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि तीन दिवसीय प्रदर्शनी में कई तरह की जानकारी दी जा रही है. खासकर आंखों को लेकर लोग जिस तरह से लापरवाही बरतते हैं और उससे कैसे बचा जाए, इसपर लोगों को जागरूक किया जा रहा है.