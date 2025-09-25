ETV Bharat / state

दिल्ली एम्स में मनाया गया 70वां स्थापना दिवस, प्रदर्शनी लगाकर बीमारियों के बारे में किया गया जागरूक

इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. साथ ही प्रदर्शनी मं लोगों को जानकारी दी गई.

एम्स में मनाया गया 70वां स्थापना दिवस
एम्स में मनाया गया 70वां स्थापना दिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 8:05 PM IST

नई दिल्ली: देश का सबसे बड़े एम्स अस्पताल ने गुरुवार को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर एम्स की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें अलग-अलग विभागों द्वारा बीते वर्षों में किए गए कार्य और आने वाले रिसर्च के बारे में बताया गया है. तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया और उन्हें विज्ञान और एम्स की तरफ से की गई रिसर्च को लेकर जागरूक किया गया.

प्रदर्शनी के दौरान उन बीमारियों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया, जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं. स्थापना दिवस के मौके पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रदर्शनी को देखकर उसकी सराहना की. एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि तीन दिवसीय प्रदर्शनी में कई तरह की जानकारी दी जा रही है. खासकर आंखों को लेकर लोग जिस तरह से लापरवाही बरतते हैं और उससे कैसे बचा जाए, इसपर लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

एम्स में प्रदर्शनी लगाकर बीमारियों के बारे में किया गया जागरूक (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया, आंखें हर किसी के महत्वपूर्ण हैं और इसलिए एम्स ने 'रोशनी' नाम से एक अभियान की शुरुआत की है. इसमें 21 जगहों पर आई केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. इसके तहत छोटे इलाज से लेकर चश्मा तक उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं जिन लोगों में आंखों की गंभीर बीमारी सामने आ रही है, उन्हें एम्स रेफर किया जा रहा है. एम्स योग और आयुर्वेद के जरिए भी लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रेरित कर रहा है. बदलते जीवन में लोग कैसे सेहतमंद रहें, इसे लेकर भी एम्स लोगों को जागरूक कर रहा है.

