प्रदूषण से फिर बढ़ी चिंता, देश के 10 'अधिक प्रदूषित' शहरों में 5वें पायदान पर दिल्ली - DELHI BECAME GAS CHAMBER

Published : May 12, 2025 at 12:36 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 12:47 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण के मामले में सुर्खियों में है. बीते अप्रैल महीने में दिल्ली देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में पांचवें पायदान पर रही. इससे साफ जाहिर होता है कि स्वच्छ हवा अब भी दिल्लीवासियों को नहीं मिल पा रही है. जब गर्मियों में ये हाल है तो सर्दियों का आलम भयावह होनै के पूरे आसार है . दिल्ली का औसत पीएम स्वास्थ्य के लिए खतरनाक : सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में दिल्ली का औसत पीएम 2.5 स्तर 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा तय किए गए मानक से आठ गुना ज्यादा है. पीएम 2.5 का ये स्तर न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि लंबे समय तक प्रदूषण के ऐसे स्तर पर रहने से सांस संबंधी बीमारियों, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है. सीआरईए की रिपोर्ट में पांचवें स्थान पर दिल्ली (SOURCE -ETV BHARAT)

