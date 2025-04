ETV Bharat / state

दिल्ली में पुराने वाहनों को अभी मिलता रहेगा पेट्रोल-डीजल, बैन वाला सिस्टम आज नहीं हो पाया लागू-जानिए वजह - BAN ON FUEL TO OLD VEHICLES

पुराने वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध की व्यवस्था अब 15 दिन बाद होगी लागू ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : Apr 1, 2025, 11:14 AM IST