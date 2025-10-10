ETV Bharat / state

दिल्ली से लौटे सीएम धामी तो विधायकों में मुलाकात के लिए लगी होड़, जानें क्या हुई चर्चा

प्रतिनिधिमंडल ने पेपर लीक परीक्षा निरस्त करने की मांग की: सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम से हुई मुलाकात का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मंडल में खजान दास, दलीप सिंह रावत, विनोद कंडारी, बृज भूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल, सुरेश चौहान, मोहन सिंह बिष्ट और रेणु बिष्ट शामिल रहे. उनके द्वारा पार्टी की तरफ से सौंपे ज्ञापन पत्र में, हाल में संपन्न स्नातक स्तरीय UKSSSC परीक्षा को छात्रहित में निरस्त करने पर विचार करने का आग्रह किया गया.

सीएम धामी से मिले बीजेपी विधायक: भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर छात्र हित में स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त करने पर विचारा का आग्रह किया है. उनके द्वारा अब तक 25 हजार से अधिक नियुक्तियां और सीबीआई जांच पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया. इस प्रकरण को लेकर छात्रों की भावनाओं से अवगत कराया गया.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौट आए हैं. उनके लौटने के बाद कई विधायक सीएम धामी ने मिलने सचिवालय सीएम कार्यालय पहुंच गये. वापस आने पर विधायकों ने बताया कि वो लोग मुख्यमंत्री से पेपर लीक मामले में चल रही सीबीआई जांच और जिस परीक्षा में प्रश्न पत्र बाहर आए थे, उसको निरस्त करने की मांग को लेकर मुलाकात करने गए थे.

मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खजान दास ने बताया कि-

उनके द्वारा सीएम का अब तक 25,300 लोगों को सरकारी नियुक्ति देने के लिए आभार व्यक्त किया गया. साथ ही धन्यवाद देते हुए कहा कि जब पेपर लीक का मामला सामने आया, तो आप बहुत बड़ा मन करके छात्रों के बीच गए और उनकी भावनाओं के अनुसार सीबीआई जांच की घोषणा की. उस समय भी मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि यदि छात्रों के भविष्य को देखते हुए आगे जो भी कदम जरूरी होंगे, उन्हें उठाया जाएगा.

-खजान दास, बीजेपी विधायक-

छात्रों के मन में न रहे संदेह: इस मौके पर सभी विधायकों ने एक स्वर में छात्रों को प्रदेश और देश का भविष्य बताते हुए अनुरोध किया कि हम सब की इच्छा है कि छात्रों के मन में किसी भी तरह की शंका न रहे, इसलिए पूर्व में संपन्न हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त किया जाए. इससे पूर्व भी परीक्षा में हुई नकल प्रकरण की एसआईटी जांच की संस्तुति की गई है, ताकि कहां गड़बड़ी हुई और कौन उसका जिम्मेदार हैं, उन्हें सामने लाया जाए. लेकिन एक भी छात्र के मन में परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर किसी प्रकार का संदेह न हो, इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है.

प्रतिनिधि मंडल में गए पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया कि-

हमारे द्वारा मुख्यमंत्री का सीबीआई जांच के ऐतिहासिक निर्णय पर आभार व्यक्त किया गया. उन्होंने बताया कि हमारी अपने अपने क्षेत्रों में परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके परिजनों से बातचीत हुई है. जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे द्वारा छात्रों, युवाओं की भावनाओं से सरकार को अवगत कराया गया है. हम सबकी चिंता है कि तमाम छात्र जिन्होंने परीक्षा दी है, या फिर जो भविष्य में इनमें सफल होंगे, उनके प्रयासों को लेकर किसी तरह का संदेह उत्पन्न ना हो. इसलिए पार्टी की तरफ से छात्र हित में इस परीक्षा को निरस्त करने पर विचार करने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है.

-दुर्गेश्वर लाल, बीजेपी विधायक-

प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री से मिलने वालों में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान भी मौजूद रहे.

