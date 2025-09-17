ETV Bharat / state

भगवान विश्वकर्मा का मनोरम स्थल, हर मनोकामना पूरी होने का दावा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में नदी किनारे मनोरम स्थल है.जहां भगवान विश्वकर्मा की पत्थर से बनी प्रतिमा है.

Delectable place of Lord Vishwakarma
भगवान विश्वकर्मा का मनोरम स्थल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले में भगवान विश्वकर्मा का पुरातन स्थल है.जहां उनकी प्रतिमा दैवीय स्थल जनकपुर में पतले नदी के किनारे स्थित है. ये स्थल बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है. यहां पर लोग अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं. इस स्थल की विशेषता ये है कि यहां पर लोग अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं. यहां के लोगों का ये भी मानना है कि यहां पर जो भी भक्त आते हैं, उन्हें किसी ना किसी रुप मे भगवान जरुर दर्शन देते हैं.



विश्वकर्मा जयंती पर होती है विशेष पूजा : यहां पर भगवान विश्वकर्मा के दर्शन करने के लिए विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कई श्रद्धालु आते हैं. यहां पर दर्शन के लिए आए श्रद्धालु आशीष कुमार बैगा ने बताया कि जनकपुर पतले नदी किनारे भगवान की स्थापना की गई है. विश्वकर्मा पूजा के दौरान सभी लोग इस जगह पर उत्सव मनाते हैं. जिसमें काफी सारे लोग शामिल होते हैं.यहां पर आने वाले लोग आपसी सहयोग से पूजा करते हैं.

भगवान विश्वकर्मा का मनोरम स्थल (Delectable place of Lord Vishwakarma)

विश्वकर्मा पूजा के दौरान सहयोग और एकता का बहुत महत्व है. सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं- आशीष कुमार बैगा, श्रद्धालु

हर मनोकामना पूरी होने का दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रकृति के बीच में है स्थल : आशीष कुमार बैगा ने बताया कि पूजा स्थल बहुत ही सुंदर है. यहां पर शंकर जी की स्थापना भी की गई है.नदी के किनारे होने से यह स्थान और भी अधिक आकर्षक हो जाता है.विश्वकर्मा जी की स्थापना और पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है. जो लोगों को आध्यात्मिक शांति और सुकून प्रदान करता है.वहीं विश्वकर्मा स्थल पर पहुंचे श्रद्धालु लल्लू ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा का महत्व उनके लिए बहुत अधिक है. वो हर साल इस पूजा में शामिल होते हैं. इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं.

भगवान विश्वकर्मा का मनोरम स्थल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूजा स्थल बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है.यहां पर नदी और जंगल होने से यह स्थान और भी अधिक आकर्षक हो जाता है.
जब वह इस पूजा स्थल पर आते हैं. तो उन्हें बहुत ही शांति और सुकून मिलता है. वह अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं.उन्हें लगता है कि उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं- लल्लू, श्रद्धालु



वहीं यहां पर आए श्रद्धालु डब्बू ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा और शंकर भगवान की पूजा काफी अच्छे से की जाती है. जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है. ये पूजा उनके पूर्वजों द्वारा भी की जाती थी. आज भी हम लोग इसे बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं.

स्थल को संरक्षण की आवश्यकता : इस स्थल के संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसकी प्राचीनता और महत्व को बनाए रखा जा सके. श्रद्धालुओं ने मांग की है कि जनप्रतिनिधियों को इस स्थल के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और इसके जीर्णोद्धार के लिए भी आगे आना चाहिए. भगवान विश्वकर्मा का दैवीय स्थल एक धार्मिक स्थल है,जो अपनी अलग ही महत्व रखता है. इस स्थल के संरक्षण की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस जगह के बारे में जान सके



