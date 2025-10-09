ETV Bharat / state

निवेश मित्र पोर्टल पर बिजली कनेक्शन देने में की देरी, चेयरमैन ने एक्सईएन और जेई को किया सस्पेंड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने गुरुवार को निवेश मित्र पोर्टल पर एलएमवी-2 कॉमर्शियल कनेक्शन देने में देरी के कारण चंदौली डिवीजन के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अवर अभियंता को सस्पेंड कर दिया. चंदौली जनपद के अन्तर्गत चंदौली डिवीजन में उपभोक्ता ने 13 अगस्त को कॉमर्शियल कनेक्शन के लिये आवेदन किया था. उसने इस्टीमेट भी जमा कर दिया था. यह शिकायत अध्यक्ष से की गयी थी.

शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक: पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि जिम्मेदारी तय की जाये और इसके लिये जिम्मेदार काार्मिकों पर सख्त एक्शन लिया जाए. निवेश मित्र या झटपट पोर्टल के आवेदनों को निस्तारित करके कनेक्शन दिया जाना चाहिए. शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक में बुधवार को पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिये.

बिजली बिल वसूलने के लिये अभियान: डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बिजली बिल वसूलने के लिये अभियान चलाने की बात कही. जितनी बिजली दें, उतना राजस्व वसूलें और लाइन हानियां कम करेें. बेहतर बिजली व्यवस्था के लिये यह जरूरी है, इसलिये सभी लोग विद्युत बिल वसूली में कड़ मेहनत करें और निर्धारित लक्ष्य पूरा करें. प्रबन्ध निदेशक, निदेशक और मुख्य अभियन्ता रेग्यूलर कार्याें की समीक्षा करें.

अच्छा काम करने वालों को मिला प्रमोशन: अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने, बिल वसूलने, बिल रीडिंग और वितरण, विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग व स्थानीय विद्युत दोषों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए. उन्होंने कहा कि आपको लीडरशिप देकर नीचे तक व्यवस्था सुधारनी है. जो लोग अच्छा परिणाम दे रहे हैं उनको प्रमोट करिये, साथ ही जो बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए.