निवेश मित्र पोर्टल पर बिजली कनेक्शन देने में की देरी, चेयरमैन ने एक्सईएन और जेई को किया सस्पेंड

एलएमवी-2 कॉमर्शियल कनेक्शन देने में देरी के कारण चंदौली के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता को सस्पेंड किया.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 9:19 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने गुरुवार को निवेश मित्र पोर्टल पर एलएमवी-2 कॉमर्शियल कनेक्शन देने में देरी के कारण चंदौली डिवीजन के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अवर अभियंता को सस्पेंड कर दिया. चंदौली जनपद के अन्तर्गत चंदौली डिवीजन में उपभोक्ता ने 13 अगस्त को कॉमर्शियल कनेक्शन के लिये आवेदन किया था. उसने इस्टीमेट भी जमा कर दिया था. यह शिकायत अध्यक्ष से की गयी थी.

शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक: पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि जिम्मेदारी तय की जाये और इसके लिये जिम्मेदार काार्मिकों पर सख्त एक्शन लिया जाए. निवेश मित्र या झटपट पोर्टल के आवेदनों को निस्तारित करके कनेक्शन दिया जाना चाहिए. शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक में बुधवार को पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिये.

बिजली बिल वसूलने के लिये अभियान: डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बिजली बिल वसूलने के लिये अभियान चलाने की बात कही. जितनी बिजली दें, उतना राजस्व वसूलें और लाइन हानियां कम करेें. बेहतर बिजली व्यवस्था के लिये यह जरूरी है, इसलिये सभी लोग विद्युत बिल वसूली में कड़ मेहनत करें और निर्धारित लक्ष्य पूरा करें. प्रबन्ध निदेशक, निदेशक और मुख्य अभियन्ता रेग्यूलर कार्याें की समीक्षा करें.

अच्छा काम करने वालों को मिला प्रमोशन: अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने, बिल वसूलने, बिल रीडिंग और वितरण, विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग व स्थानीय विद्युत दोषों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए. उन्होंने कहा कि आपको लीडरशिप देकर नीचे तक व्यवस्था सुधारनी है. जो लोग अच्छा परिणाम दे रहे हैं उनको प्रमोट करिये, साथ ही जो बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए.

अवर अभियन्ता का चार्ज दिया जा सकता है: हर डिवीजन स्तर पर ऐसे एरिया या क्लस्टर का चयन कर लिया जाये. उनको तकनीकी और वाणिज्यक रूप से आदर्श बनाया जायेगा. इन क्षेत्रों में सर्वे कर शत प्रतिशत उपभोक्ता मीटरों की स्थापना, मीटर को बाहर सुविधा जनक स्थान पर लगाना, विद्युत चोरी की रोकथाम, नेवरपेड और लांग अनपेड कंज्यूमर के लिये समर्पित कैंप भी लगाये जाएंगे.

सबस्टेशन पर टीजी-2 की डयूटी लगेगी: इन क्षेत्रों को लाभकारी क्षेत्रों में विकसित किया जायेगा. सबस्टेशन पर टीजी-2 की डयूटी लगायी जाये. वे बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करें और सुबह 10 से उपस्थित रहें. अध्यक्ष ने कहा कि जहां पर अवर अभियंता नहीं हैं. वहां योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप टीजी-2 का उपयोग करने के लिए अवर अभियन्ता का चार्ज देने पर विचार किया जाये.

WhatsApp ग्रुप बनाने का आदेश: पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष आशीष गोयल ने वाट्सऐप ग्रुप बनाने के भी निर्देश दिए. कहा कि सभी ग्रुप में कम से कम 500 सदस्य रहें, जिससे बेहतर ढ़ग से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके. विद्युत आपूर्ति सुचारु रहे इसके लिए प्रतिदिन समीक्षा करें. उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल भेजे जाने को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि गलत रीडिंग लेने और गलत डेटा फीड करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.

